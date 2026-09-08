Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Pierwszy taki apel z Ukrainy do całej Europy. "Nadszedł czas"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Nadszedł czas, aby pójść w ślady Niemiec i zamknąć wszystkie "rosyjskie domy" w Europie - stwierdził Andrij Sybiha. Ukraiński szef MSZ zareagował w ten sposób na zmasowany atak Rosji na Kijów i wezwał sojuszników z Europy do działania. Jak ocenił, ruchy Władimira Putina "nie przybliżają go do zwycięstwa w tej wojnie". "To nic innego jak bezsensowny terror" - napisał.

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Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha na tle płonącego budynku i mapy ataków rakietowych w rejonie Kijowa.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zareagował na atak Rosji na KijówAndrii Sybiha / X | Danylo Antoniuk / ANADOLU / Nicolas TUCATAFP

W skrócie

  • Andrij Sybiha skomentował zmasowany atak Rosji na Kijów, podkreślając, że działania te to akt bezsensownego terroru, który nie przybliża Rosji do zwycięstwa.
  • Szef ukraińskiego MSZ wezwał sojuszników do zamknięcia "rosyjskich domów" w Europie i dostarczania Ukrainie systemów przechwytujących oraz amunicji.
  • W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie lotnictwo przeprowadziło dwie serie ataków balistycznych na Kijów, powodując eksplozje i pożary w różnych dzielnicach miasta.
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Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybihopublikował w sieci wpis, w którym odniósł się do nocnych ataków Rosji na Kijów.

"W chwili, gdy pokojowi wysłannicy prezydenta USA opuścili Moskwę, Putin przeprowadził kolejny masywny, przerażający atak na Kijów, uszkadzając obszary mieszkalne i zabijając co najmniej dwie osoby" - napisał.

Atak na Kijów. Sybiha wezwał do zamknięcia "rosyjskich domów" w Europie

Polityk ocenił następnie, że rakiety balistyczne rosyjskiego prezydenta "przemawiają głośniej niż jego słowa o dyplomacji". Jak podkreślił szef ukraińskiego MSZ, "kolejne ataki na budynki mieszkalne nie przybliżają go do zwycięstwa w tej wojnie - to nic innego jak bezsensowny terror".

"To dowodzi, że żadne decyzje naszych sojuszników nie mogą być odkładane na później. Każda zwłoka kosztuje ludzkie życie" - wskazał.

Andrij Sybiha nawiązał następnie do kwestii dozbrajania Kijowa. Zaznaczył, że "każdy system przechwytujący dostarczony Ukrainie teraz to uratowane życie". "Pociski znajdujące się w zapasach, w tym te zbliżające się do końca okresu przydatności, powinny służyć ochronie ukraińskiej przestrzeni powietrznej" - ocenił.

Szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował również do sojuszników, aby ci "poszli w ślady Niemiec i zamknęli wszystkie 'rosyjskie domy' (państwowe placówki kulturalne - red.) w Europie". "Nie można pozwolić, by rosyjskie sieci wpływów nadal działały, podczas gdy Rosja odmawia zakończenia swojej wojny agresji" - zaznaczył.

"Wzywamy naszych sojuszników do podjęcia działań i zwiększenia presji na agresora. Presja na Moskwę sprzyja dyplomacji - nie utrudnia jej. Silniejsza presja przybliża pokój" - zakończył.

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Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Kijów, wykorzystała rakiety balistyczne

Przypomnijmy, że w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Jak podawała agencja Ukrinform, lotnictwo Kremla przeprowadziło dwie serie uderzeń. Z przekazanych informacji wynikało, że agresor mógł wykorzystać między innymi rakiety balistyczne.

W związku z uderzeniem w kilku dzielnicach miasta doszło do eksplozji. Zniszczeniu uległo kilka bloków mieszkalnych, magazyn, garaże oraz placówka edukacyjna. Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy przekazała, że pożary odnotowano łącznie w pięciu rejonach Kijowa.

Rosja wznowiła swoje ataki na stolicę Ukrainy po wygaśnięciu czasowego zawieszenia broni. Dodajmy, że decyzja rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o ograniczeniu działań zbrojnych wynikała z wizyty amerykańskiej delegacji, w tym wysłanników Donalda Trumpa, w Moskwie i Kijowie.

Do wcześniejszych uderzeń na stolicę Ukrainy doszło 1 i 4 września. Łącznie w związku z tymi atakami życie straciło osiem osób, w tym troje dzieci. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiadał wówczas stanowczy odwet na działania Kremla.

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