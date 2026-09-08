W skrócie Andrij Sybiha skomentował zmasowany atak Rosji na Kijów, podkreślając, że działania te to akt bezsensownego terroru, który nie przybliża Rosji do zwycięstwa.

Szef ukraińskiego MSZ wezwał sojuszników do zamknięcia "rosyjskich domów" w Europie i dostarczania Ukrainie systemów przechwytujących oraz amunicji.

W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie lotnictwo przeprowadziło dwie serie ataków balistycznych na Kijów, powodując eksplozje i pożary w różnych dzielnicach miasta.

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Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha opublikował w sieci wpis, w którym odniósł się do nocnych ataków Rosji na Kijów.

"W chwili, gdy pokojowi wysłannicy prezydenta USA opuścili Moskwę, Putin przeprowadził kolejny masywny, przerażający atak na Kijów, uszkadzając obszary mieszkalne i zabijając co najmniej dwie osoby" - napisał.

Atak na Kijów. Sybiha wezwał do zamknięcia "rosyjskich domów" w Europie

Polityk ocenił następnie, że rakiety balistyczne rosyjskiego prezydenta "przemawiają głośniej niż jego słowa o dyplomacji". Jak podkreślił szef ukraińskiego MSZ, "kolejne ataki na budynki mieszkalne nie przybliżają go do zwycięstwa w tej wojnie - to nic innego jak bezsensowny terror".

"To dowodzi, że żadne decyzje naszych sojuszników nie mogą być odkładane na później. Każda zwłoka kosztuje ludzkie życie" - wskazał.

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Andrij Sybiha nawiązał następnie do kwestii dozbrajania Kijowa. Zaznaczył, że "każdy system przechwytujący dostarczony Ukrainie teraz to uratowane życie". "Pociski znajdujące się w zapasach, w tym te zbliżające się do końca okresu przydatności, powinny służyć ochronie ukraińskiej przestrzeni powietrznej" - ocenił.

Szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował również do sojuszników, aby ci "poszli w ślady Niemiec i zamknęli wszystkie 'rosyjskie domy' (państwowe placówki kulturalne - red.) w Europie". "Nie można pozwolić, by rosyjskie sieci wpływów nadal działały, podczas gdy Rosja odmawia zakończenia swojej wojny agresji" - zaznaczył.

"Wzywamy naszych sojuszników do podjęcia działań i zwiększenia presji na agresora. Presja na Moskwę sprzyja dyplomacji - nie utrudnia jej. Silniejsza presja przybliża pokój" - zakończył.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Kijów, wykorzystała rakiety balistyczne

Przypomnijmy, że w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Jak podawała agencja Ukrinform, lotnictwo Kremla przeprowadziło dwie serie uderzeń. Z przekazanych informacji wynikało, że agresor mógł wykorzystać między innymi rakiety balistyczne.

W związku z uderzeniem w kilku dzielnicach miasta doszło do eksplozji. Zniszczeniu uległo kilka bloków mieszkalnych, magazyn, garaże oraz placówka edukacyjna. Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy przekazała, że pożary odnotowano łącznie w pięciu rejonach Kijowa.

Rosja wznowiła swoje ataki na stolicę Ukrainy po wygaśnięciu czasowego zawieszenia broni. Dodajmy, że decyzja rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o ograniczeniu działań zbrojnych wynikała z wizyty amerykańskiej delegacji, w tym wysłanników Donalda Trumpa, w Moskwie i Kijowie.

Do wcześniejszych uderzeń na stolicę Ukrainy doszło 1 i 4 września. Łącznie w związku z tymi atakami życie straciło osiem osób, w tym troje dzieci. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiadał wówczas stanowczy odwet na działania Kremla.

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