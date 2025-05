Jak donosi amerykański "The Wall Street Journal", prezydent USA Donald Trump w trakcie poniedziałkowej rozmowy telefonicznej z europejski przywódcami stwierdził, że Władimir Putin nie wyraża chęci na zakończenie wojny, ponieważ wierzy, że wygrywa.

"Po raz pierwszy usłyszeli to od Trumpa"

Dziennik powołał się na nieoficjalne informacje od trzech osób, które były zaznajomione ze szczegółami tamtej rozmowy. "To przyznanie było tym, w co europejscy przywódcy od dawna wierzyli na temat Putina - ale po raz pierwszy usłyszeli to od Trumpa" - napisała gazeta.