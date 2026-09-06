W skrócie Podczas spotkania w Moskwie, wysłannicy prezydenta USA omówili z Władimirem Putinem plany działań, które mają być ogłoszone w najbliższych tygodniach.

Władimir Putin rozmawiał z przedstawicielami USA o możliwościach zakończenia wojny na Ukrainie oraz przedstawił postępy Rosji na froncie.

Negocjatorzy USA planują spotkanie w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim.

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"Obie strony omówiły znaczące plany na następne kroki, które zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach" - przekazał w oświadczeniu mediom przedstawiciel administracji USA. Potwierdził przy tym, że Witkoff i Kushner wezmą następnie udział w rozmowach w Kijowie w niedzielę i mają nadzieję na "równie produktywne spotkania".

To jak dotąd jedyny komunikat Waszyngtonu po sobotniej wizycie specjalnego wysłannika ds. misji pokojowych oraz zięcia prezydenta.

Kushner i Witkoff dotąd nie skomentowali rozmów. Na początku spotkania na Kremlu Witkoff powiedział Putinowi, że czekając na niego, rozmawiał z Kushnerem o tym, że na emeryturze ciepło będzie wspominał swoje rozmowy z rosyjskim przywódcą.

Wojna w Ukrainie. Echa wizyty wysłanników Trumpa na Kremlu

Wcześniej Kreml poinformował, że Władimir Putin odbył "niezwykle szczere" rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem na temat sposobów zakończenia wojny na Ukrainie, podczas których Amerykanie zaproponowali "szereg pomysłów".

- Amerykańscy przedstawiciele skrupulatnie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko potwierdzili swoje zwyczajowe zainteresowanie szybkim zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów na możliwe ścieżki dojścia do porozumienia - powiedział dziennikarzom doradca Kremla Jurij Uszakow.

Rosja. Wysłannicy Trumpa na Kremlu. Uszakow przekazał szczegóły spotkania

Według agencji Reutera Uszakow dodał, że Putin powiedział gościom, iż Rosja czyni "rzeczywiste postępy" na polu bitwy i jest pewna osiągnięcia swoich celów, podkreślając jednocześnie konieczność zajęcia się "wszystkimi podstawowymi przyczynami konfliktu".

- Rozmowy wykroczyły poza zwykłą wymianę poglądów na temat rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Szczegółowo omówiono kwestie gospodarcze i potencjalne duże, korzystne dla obu stron projekty rosyjsko-amerykańskie - relacjonował Uszakow cytowany przez agencję Reutera. - Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że negocjacje odbyły się w odpowiednim czasie i były bardzo pożyteczne dla obu stron - ocenił, określając rozmowę jako "konstruktywną, niezwykle szczerą i opartą na zaufaniu".

Z kolei Kiriłł Dmitrijew, doradca Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej, ocenił wizytę specjalnych wysłanników prezydenta USA w Moskwie jako "ważną wizytę pokojową".

Ukraina-Rosja. Amerykańscy negocjatorzy pojawią się w niedzielę w Kijowie

W sobotę późnym wieczorem, po trzygodzinnej rozmowie na Kremlu z przywódcą Rosji, amerykańscy negocjatorzy zostali odwiezieni na lotnisko Wnukowo.

Witkoff i Kushner mają w niedzielę spotkać się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W związku z rozmowami Putin polecił w sobotę wstrzymać na trzy dni, do poniedziałku, ataki na Kijów. Prezydent Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy.

Źródło: Reuters



