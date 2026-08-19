W skrócie 31 ciężko rannych ukraińskich żołnierzy powróciło do kraju w wyniku środowej wymiany z Rosją.

Rosja po raz pierwszy uwzględniła w wymianie osoby ciężko ranne, a żołnierze zostali natychmiast przetransportowani karetkami.

Podczas wymiany przekazano również wiadomości i listy dla ukraińskich i rosyjskich jeńców.

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- W ramach wymiany z Ukrainą, która miała miejsce w środę,Rosja po raz pierwszy uwzględniła ciężko rannych jeńców wojennych - poinformował ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubiniec.

W środę do Ukrainy powróciło do ojczyzny łącznie 103 ukraińskich żołnierzy. Wśród uwolnionych znaleźli się wojskowi, którzy bronili Ukrainy w Mariupolu oraz w obwodach donieckim, ługańskim, charkowskim, zaporoskim, chersońskim, dniepropetrowskim i sumskim.

Ukraina przeprowadziła wymianę jeńców z Rosją. "Po raz pierwszy"

- Przyzwyczailiśmy się już do dużych liczb w wymianach jeńców wojennych, ale dzisiaj powróciło 31 ciężko rannych chłopców - powiedział Lubiniec.

- To pierwszy raz, kiedy strona rosyjska, zgodnie z naszą propozycją, zwróciła właśnie poszkodowanych. Nie odzyskaliśmy wszystkich, ale po raz pierwszy przekazano nam od razu tak dużą liczbę osób - dodał.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich zaznaczył, że wszyscy ciężko ranni ukraińscy żołnierze zostali natychmiast zabrani przez karetki pogotowia ratunkowego.

Wywiady z jeńcami. "Tracą wiele kilogramów"

Lubiniec podkreślił, że zaraz po powrocie ze zwolnionymi z niewoli osobami przeprowadza się wywiady dotyczący warunków przetrzymywania.

- Już dawno odnotowaliśmy 695 różnych rodzajów tortur stosowanych wobec ukraińskich jeńców wojennych i cywilnych zakładników. Zazwyczaj wszyscy tracą wiele kilogramów na wadze - mówił Lubiniec.

Dodał, że obowiązuje praktyka, także po stronie rosyjskiej, przesłuchiwania wojskowych powracających z niewoli. - Tradycyjnie to, co słyszymy, to właśnie niegodne warunki pobytu - zaznaczył Lubiniec.

Rosja i Ukraina wymieniły się listami dla jeńców z obu krajów

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich przypomniał, że podczas poprzedniego spotkania przekazał swojej odpowiedniczce z Rosji Janie Lantratowej kartkę od społeczności Ołeniwki.

- Podczas poprzedniego spotkania poruszyłem kwestię powrotu przede wszystkim tych chłopców. Zostali ranni w Ołeniwce jeszcze w 2022 roku. Poinformowano mnie o tym, co dzieje się z tym wnioskiem, ale na razie nie jestem gotowy, by publicznie to komentować. W przyszłości będziemy czekać na wynik - powiedział Lubiniec.

Dodał też, że ze stroną rosyjską omawiano kwestię stałego monitorowania miejsc przetrzymywania jeńców wojennych. - Po raz pierwszy strona rosyjska oficjalnie poinformowała, że zaczyna to robić w sposób systematyczny i angażuje w to całą regionalną strukturę rosyjskiej rzeczniczki praw człowieka - zauważył Lubiniec, podkreślając, że Ukraina już od dawna prowadzi takie działania z udziałem wszystkich regionalnych przedstawicielstw.

Lubiniec powiedział też w czasie środowej wymiany przekazano również dużą liczbę wiadomości, które strona rosyjska ma dostarczyć ukraińskim jeńcom wojennym. Również Lantratowa przekazała swojemu odpowiednikowi listy od ukraińskich jeńców do ich rodzin, a także dla rosyjskich jeńców.



