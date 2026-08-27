W skrócie Paul Richard Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji, odbył rozmowę z doradcą do spraw polityki zagranicznej Rosji Jurijem Uszakowem na temat wojny w Ukrainie i sytuacji międzynarodowej.

W trakcie wizyty w Moskwie Gallagher spotkał się również z duchowieństwem katolickim oraz przewodniczył mszy i odwiedził katedrę Chrystusa Zbawiciela, gdzie były rozmowy z przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego.

W rozmowie z rosyjskim ministrem Siergiejem Ławrowem oraz w oficjalnym oświadczeniu przedstawiciel Watykanu podkreślił potrzebę zakończenia działań wojennych i rozpoczęcia negocjacji wspieranych przez społeczność międzynarodową.

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Po czwartkowym spotkaniu arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera z doradcą przywódcy Rosji Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej - Jurijem Uszakowem, sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej na platformie X napisał, że tematem rozmowy wysłannika Watykanu z przedstawicielem Kremla była "aktualna sytuacja międzynarodowa".

W czwartek abp Gallagher spotka się także duchowieństwem katolickim i będzie przewodniczył mszy w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Szef watykańskiej dyplomacji będzie przebywał w Moskwie do piątku.

Wysłannik papieża rozmawiał z Ławrowem. "Ta wojna musi się skończyć"

Z kolei we wtorek arcybiskup Gallagher przeprowadził rozmowę z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Po spotkaniu wysłannik Leona XIV wygłosił oficjalne oświadczenie, przekazane dalej przez Vatican News.

Jak poinformowano, dyplomaci z Watykanu i Rosji zgodzili się co do "kilku punktów zbieżnych" i podkreślili chęć kontynuowania dialogu na szczeblu państwowym. Wśród tematów rozmowy znalazły się kwestie dotyczące wspólnoty katolickiej na rosyjskim terytorium oraz wojny w Ukrainie.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał papieski apel o zakończenie działań wojennych między Rosją a Ukrainą oraz rozpoczęcie "prawdziwych negocjacji" przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej.

- Konfliktu nie można rozwiązać środkami militarnymi - podkreślił abp Gallagher, wskazując potrzebę "stworzenia warunków do rozpoczęcia procesu politycznego i dyplomatycznego".

Sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi zwrócił się także do Moskwy i Kijowa z apelem o okazanie oznak otwartości i dobrej woli oraz do poszanowania prawa międzynarodowego i humanitarnego. - Mówiąc wprost - ta wojna musi się skończyć - wskazał.

- Pilne i konieczne jest zakończenie działań wojennych oraz zaplanowanie przyszłych relacji, aby nie pozostać więźniami krzywd z przeszłości - podkreślił wysłannik.

Wizyta papieskiego wysłannika w Moskwie. To pierwszy raz od wybuchu wojny

Watykański sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi odwiedził także stołeczną katedrę Chrystusa Zbawiciela, główną świątynię Patriarchatu Moskiewskiego. Wysłannik Watykanu spotkał się tam z metropolitą Antonim, przewodniczącym Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych patriarchatu, czyli jego numerem dwa.

To pierwsza wizyta Gallaghera w stolicy Rosji od początku pełnowymiarowej wojny Kremla przeciwko Ukrainie. Poprzednim razem gościł tam na trzy miesiące przed jej wybuchem, w listopadzie 2021 r.



