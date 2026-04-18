Pierwsza taka sytuacja w Ukrainie. Zestrzelili drona z napędem odrzutowym
Prywatna obrona powietrzna po raz pierwszy zestrzeliła rosyjski dron Shahed o napędzie odrzutowym - przekazał w mediach społecznościowych minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow. Należący do Rosji bezzałogowiec poruszał się z prędkością ponad 400 km/h. "To nowy poziom trudności" - podkreślił.
W skrócie
- Prywatna obrona powietrzna po raz pierwszy zestrzeliła rosyjski dron Shahed o napędzie odrzutowym w obwodzie charkowskim.
- Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował, że 19 ukraińskich firm jest zaangażowanych w projekt tworzenia prywatnych grup ochrony.
- Są one zintegrowane z systemem dowodzenia Sił Powietrznych i mają na celu zwiększenie skali działań oraz szybszą reakcję na zagrożenia.
O pierwszym w historii wojny w Ukrainie zestrzeleniu rosyjskiego Shaheda o napędzie odrzutowym przez prywatną obronę powietrzną minister obrony narodowej Mychajło Fedorow poinformował w mediach społecznościowych - na Telegramie i X.
Do historycznego trafienia doszło w obwodzie charkowskim, gdzie, jak przytacza polityk, prywatna grupa obrońców aktywnie atakuje rosyjskie drony. Zestrzelony bezzałogowiec poruszał się z prędkością ponad 400 km/h.
"To nowy poziom trudności - wróg zwiększa skalę użycia dronów odrzutowych, szybszych i trudniejszych do przechwycenia" - zauważył.
Wojna w Ukrainie. Prywatna obrona powietrzna zestrzeliła Shaheda Rosji
Fedorow podkreślił, że ukraińskie władze systematycznie budują wielopoziomową obronę powietrzną, która ma zapewnić bezpieczeństwo ukraińskiemu niebu.
"Jednym z elementów tego systemu są prywatne grupy, które wzmacniają ochronę infrastruktury krytycznej. Celem projektu jest szybkie zwiększenie zdolności operacyjnych bez dodatkowego obciążania jednostek bojowych" - wyjaśnił.
Jak wskazał minister, obecnie w projekt tworzenia tego typu prywatnych form ochrony jest zaangażowanych 19 ukraińskich firm. "Są one zintegrowane z jednolitym systemem dowodzenia Sił Powietrznych i działają jako część ogólnej architektury obrony przeciwlotniczej" - dodał.
"Kolejny krok to zwiększenie skali - więcej zestrzelonych celów i szybsza reakcja na zagrożenia" - podkreślił.