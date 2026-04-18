Wojna w Ukrainie
Pierwsza taka sytuacja w Ukrainie. Zestrzelili drona z napędem odrzutowym

Dorota Hilger

Prywatna obrona powietrzna po raz pierwszy zestrzeliła rosyjski dron Shahed o napędzie odrzutowym - przekazał w mediach społecznościowych minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow. Należący do Rosji bezzałogowiec poruszał się z prędkością ponad 400 km/h. "To nowy poziom trudności" - podkreślił.

W skrócie

  • Prywatna obrona powietrzna po raz pierwszy zestrzeliła rosyjski dron Shahed o napędzie odrzutowym w obwodzie charkowskim.
  • Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował, że 19 ukraińskich firm jest zaangażowanych w projekt tworzenia prywatnych grup ochrony.
  • Są one zintegrowane z systemem dowodzenia Sił Powietrznych i mają na celu zwiększenie skali działań oraz szybszą reakcję na zagrożenia.
O pierwszym w historii wojny w Ukrainie zestrzeleniu rosyjskiego Shaheda o napędzie odrzutowym przez prywatną obronę powietrzną minister obrony narodowej Mychajło Fedorow poinformował w mediach społecznościowych - na Telegramie i X.

Do historycznego trafienia doszło w obwodzie charkowskim, gdzie, jak przytacza polityk, prywatna grupa obrońców aktywnie atakuje rosyjskie drony. Zestrzelony bezzałogowiec poruszał się z prędkością ponad 400 km/h.

"To nowy poziom trudności - wróg zwiększa skalę użycia dronów odrzutowych, szybszych i trudniejszych do przechwycenia" - zauważył.

Fedorow podkreślił, że ukraińskie władze systematycznie budują wielopoziomową obronę powietrzną, która ma zapewnić bezpieczeństwo ukraińskiemu niebu.

Zobacz również:

Żołnierz przygotowuje drona przechwytującego Sting do lotu
Wojna w Ukrainie

"Absolutny rekord" Ukrainy. Ekspert o nowych zdolnościach Kijowa

Maria Literacka
Maria Literacka

"Jednym z elementów tego systemu są prywatne grupy, które wzmacniają ochronę infrastruktury krytycznej. Celem projektu jest szybkie zwiększenie zdolności operacyjnych bez dodatkowego obciążania jednostek bojowych" - wyjaśnił.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Jak wskazał minister, obecnie w projekt tworzenia tego typu prywatnych form ochrony jest zaangażowanych 19 ukraińskich firm. "Są one zintegrowane z jednolitym systemem dowodzenia Sił Powietrznych i działają jako część ogólnej architektury obrony przeciwlotniczej" - dodał.

"Kolejny krok to zwiększenie skali - więcej zestrzelonych celów i szybsza reakcja na zagrożenia" - podkreślił.

Zobacz również:

Rosja zaatakowała we wtorek Lwów. Ukraina po raz pierwszy użyła nowego systemu
Wojna w Ukrainie

Ukraina chwali się udaną operacją. "Precedens na skalę światową"

Marta Stępień
Marta Stępień
"Nie będzie miał zdolności koalicyjnej". Poseł PSL ostrzega premieraPolsat NewsPolsat News

