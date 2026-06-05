W skrócie Siły Systemów Bezzałogowych Ukrainy przeprowadziły ataki na lotnisko w Doniecku, udaremniając działania Rosji związane z jego przekształceniem w bazę wojskową.

Ukraińska armia regularnie niszczy infrastrukturę lotniska, eliminując wyrzutnie, sprzęt inżynieryjny, stacje paliw i centra logistyczne oraz atakując rosyjskie mobilne grupy ogniowe i jednostki obrony powietrznej.

Lotnisko w Doniecku wykorzystywane było przez Rosję jako baza startowa dronów Shahed i węzeł logistyczny. Na miejscu stacjonowała elitarna jednostka Rubikon.

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O udanym ataku ukraińskich jednostek na okupowane przez Rosję lotnisko w Doniecku poinformowały Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy (SSB SZU). Dzięki uderzeniu udało się zniweczyć działania Moskwy mające na celu przekształcenie tego obiektu w bazę wojskową.

Wojsko poinformowało, że 14. pułk Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy "systematycznie niszczy infrastrukturę wroga, uniemożliwiając funkcjonowanie lotniska".

- Podjęto decyzję o przeprowadzeniu systematycznych ataków wyprzedzających, które zakłócą wrogie starty i zmniejszą liczbę wrogich dronów, które ponownie będą atakować przedszkola, wieżowce i szpitale - powiedział oficer 14. pułku Serafym "Sokoł" Hordijenko.

Ukraina zaatakowała lotnisko w Doniecku. "Pierwsza tego typu operacja"

Hordijenko - opisując atak na lotnisko w Doniecku - ocenił, że była to "pierwsza tego typu operacja w historii nowożytnej".

To ze względu na fakt, że ukraińska armia systematycznie atakowała bazę, niszcząc wyrzutnie i pojazdy transportowe, a także atakując załogi na pasie startowym. Uderzenia uszkodziły kluczowy sprzęt inżynieryjny, stacje paliw i centra logistyczne. Zniszczeniu uległy również składy amunicji oraz wyrzutnie Shahed.

Portal Kyiv Independent zwrócił uwagę, że SSB SZU jednocześnie "poluje na mobilne grupy ogniowe i rosyjskie jednostki obrony powietrznej", aby wymusić odwołanie lotów "całkowicie degradując ekosystem lotniska".

- Ważnym zadaniem dla nas było zastosowanie koncepcji wpływu asymetrycznego, gdzie maksymalne rezultaty bojowe osiągano poprzez minimalne, ale precyzyjne działania - powiedział Hordijenko, po czym dodał, że dla jednostki "zdolność wroga do przeprowadzania ataków terrorystycznych na ukraińskie miasta jest sprawą osobistą".

Wojna w Ukrainie. Rosja przekształciła lotnisko w strategiczną bazę startową dla dronów

Lotnisko w Doniecku zakończyło swoją działalność w maju 2014 roku po rozpoczęciu okupacji rosyjskiej części obwodów donieckiego i ługańskiego. Było to jedno z ostatnich miejsc oparcia dla ukraińskich żołnierzy w mieście.

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Po czasie siły rosyjskie zaczęły przekształcać obiekt w strategiczną bazę startową dla bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed. Są to tanie, ale śmiercionośne drony szturmowe, które Rosja wysyła nocami na ukraińskie miasta. Maszyny są obsługiwane przez elitarną rosyjską jednostkę dronów Rubikon, która stacjonuje na opisywanym lotnisku.

Ukraińskie wojsko poinformowało też, że w ostatnim czasie port lotniczy pełnił ponadto funkcję węzła logistycznego dla armii rosyjskiej.





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