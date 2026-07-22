W skrócie Ukraiński samolot F-16 po raz pierwszy podczas bitwy powietrznej w tej wojnie zestrzelił rosyjski myśliwiec.

Amerykański generał Dan Caine podkreślił, że Ukraina "znacznie poprawiła" swoje możliwości w dziedzinie obrony powietrznej dzięki rozwojowi własnego przemysłu zbrojeniowego i wsparciu partnerów.

Ukraiński sztab generalny szacuje, że od początku wojny Rosja straciła między innymi 438 samolotów, 354 śmigłowce oraz blisko pół miliona dronów.

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Generał Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, przed amerykańską komisją senacką w Waszyngtonie pytany był o Ukrainę.

"Niesamowita praca". Amerykański generał pytany o Ukrainę

Senator i członek Partii Demokratycznej Richard Durbin zapytał, jakie mogą być konsekwencje, gdyby na trzy lata wstrzymano pomoc w finansowaniu systemów obrony powietrznej Ukrainy.

W odpowiedzi Caine mówił o rozwoju ukraińskich zdolności obronnych.

- Pragnę podkreślić, że niesamowita praca, jaką wykonuje ukraiński przemysł zbrojeniowy, polega na zwiększaniu własnych możliwości. Obejmuje to zarówno zdolności typu ziemia-powietrze, jak i powietrze-powietrze - wskazywał generał.

Ukraiński F-16 pokonał rosyjski myśliwiec. Pierwsza taka bitwa powietrzna

Caine zwrócił także uwagę na niedawny pojedynek powietrzny, który zakończył się sukcesem Ukrainy.

- Niedawno byliśmy świadkami pierwszej bitwy powietrznej, w której ukraiński F-16 zestrzelił rosyjski myśliwiec - ujawnił wojskowy.

Podkreślał, że Ukraina "znacznie wzmocniła swój system obrony". - Myślę więc, że ich zdolność do rozbudowy wielowarstwowej obrony znacznie się rozwinęła w ciągu ostatnich kilku lat, dzięki pomocy wielu partnerów - podsumował przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA.

Według danych ukraińskiego sztabu generalnego od początku wojny Rosja straciła w walce 438 samolotów, 354 śmigłowce, a także ponad 12 tys. czołgów, blisko 25 tys. bojowych pojazdów opancerzonych, 34 okręty, dwa okręty podwodne, ponad 46 tys. systemów artyleryjskich, prawie pięć tysięcy pocisków manewrujących oraz blisko pół miliona dronów.





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