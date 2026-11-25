W skrócie Ukraiński laser bojowy skutecznie zestrzelił odrzutowego drona typu Gierań, co jest pierwszym takim potwierdzonym przypadkiem użycia tej technologii na świecie.

Informację o sukcesie przekazał Serhij Beskrestnow, doradca prezydenta Ukrainy ds. innowacji technologicznych w siłach zbrojnych.

Testowane systemy laserowe o nazwie "Błysk" powstają w ramach programu "Prywatna Obrona Przeciwlotnicza" przy wsparciu klastra technologii obronnych Brave1.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Flash" nadmienił, że na razie jest za wcześnie, by mówić o masowej produkcji tego typu broni. "Obecnie trwają testy, podczas których lasery są wykorzystywane do ochrony infrastruktury krytycznej" - napisał.

To właśnie broń laserowa rozmieszczona w celu ochrony obiektu infrastruktury krytycznej dokonała czegoś, co jeszcze do niedawna mogłoby się wydawać niemożliwe. Za jej pomocą udało się zestrzelić odrzutowego drona typu Gierań.

Jak zaznacza Unian, to pierwszy taki przypadek na świecie.

Ukraińcy użyli broni laserowej. Spektakularny efekt akcji

"Laserowe systemy obrony powietrznej 'Błysk', opracowane przez firmę Carmine Sky, zaczynają przynosić pierwsze efekty w warunkach bojowych" - przekazał Serhij "Flash" Beskrestnow w mediach społecznościowych.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. innowacji technologicznych w siłach zbrojnych podkreślił, że prace nad technologią "laserowej obrony powietrznej" są prowadzone w ramach państwowego programu "Prywatna Obrona Przeciwlotnicza", przy wsparciu klastra technologii obronnych Brave1.

"Obecnie nad rozwiązaniami z zakresu laserowej obrony powietrznej pracuje w Ukrainie kilka firm" - twierdzi "Flash". "Biorąc pod uwagę, że technologie laserowe są niezwykle złożone i kapitałochłonne, pozytywne postępy w tej dziedzinie napawają optymizmem" - dodał.

Wojna w Ukrainie a broń laserowa. Pracuje nad nią "kilka firm"

Jeszcze w lipcu 2024 roku pojawiły się oficjalne zapowiedzi na temat tego, że Ukraina może otrzymać broń laserową do zwalczania celów powietrznych "w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy".

Przewidywano wtedy, że broń laserowa będzie skuteczniejsza w przeciwdziałaniu zagrożeniom z powietrza niż karabiny maszynowe.

Później pojawiły się informacje, że ukraińscy specjaliści opracowali innowacyjny system laserowy wspierany przez sztuczną inteligencję, zdolny do skutecznego niszczenia rosyjskich dronów typu Shahed. Chodziło o bojowy kompleks laserowy "Tryzub", opracowany przez firmę Celebra Tech.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Źródło: Unian



