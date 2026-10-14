W skrócie W rejonie Charkowa w prywatnym domu zginęło pięciu żołnierzy ukraińskich zastrzelonych przez nieznanego sprawcę.

Prokuratura prowadzi dochodzenie, biorąc pod uwagę możliwość powiązania sprawcy z grupą dywersyjno-wywiadowczą sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Jednym z rozważanych scenariuszy jest udział zbiegłego rosyjskiego jeńca wojennego.

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Do zabójstwa pięciu ukraińskich żołnierzy doszło we wtorek w rejonie charkowskim. Nieznana osoba zastrzeliła w prywatnym domu pięciu żołnierzy służących w ukraińskiej armii.

W środę charkowska prokuratura wszczęła dochodzenia pod kątem "umyślnego zabójstwa dwóch lub więcej osób". "Organy ścigania ustalają tożsamość napastnika i prowadzą jego poszukiwania" - przekazali śledczy w komunikacie.

Ukraina. Pięciu żołnierzy zastrzelonych w prywatnym domu

Prokuratura zaznaczyła, że dokładne okoliczności zabójstwa są nadal badane, jednak pod uwagę brany jest w pierwszej kolejności scenariusz, w którym do zabójstwa doszło na zlecenie Rosji.

"Śledztwo weryfikuje kilka wersji wydarzeń. W szczególności ustala się, czy napastnik mógł być powiązany z grupą dywersyjno-wywiadowczą sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej" - przekazali śledczy.

Wojna w Ukrainie. Media: Sprawcą może być jeniec wojenny

Według ustaleń serwisu Suspilne do ataku doszło we wtorek około godziny 16.00. Napastnik ubrany w cywilny strój najpierw zastrzelił jednego mężczyznę przed budynkiem, a następnie zaatakował wewnątrz. Według niepotwierdzonych dotąd informacji żołnierze zginęli od strzałów w głowę.

Suspilne podał, że jednym z wariantów branych pod uwagę przez prokuraturę jest ten, w którym za atak może odpowiadać rosyjski jeniec wojenny, który zbiegł z ukraińskiej niewoli.

Pod uwagę brane są także scenariusze, według których sprawców było więcej, a atak w rejonie charkowskim jest powiązany z próbą zamachu na ukraińskich żołnierzy w obwodzie lwowskim.

Wojsko dawkuje informacje. "Ograniczenia związane z bezpieczeństwem"

Komunikat w sprawie zabójstwa wydała 72. Oddzielna Brygada Zmechanizowana im. Czarnych Zaporożców, w której służyli zastrzeleni żołnierze.

"Zgodnie ze wstępnymi informacjami w zdarzeniu mogą być zamieszane osoby, które prawdopodobnie są obywatelami Federacji Rosyjskiej" - przekazało dowództwo, dodając, że "ze względu na ograniczenia związane z bezpieczeństwem dodatkowe szczegóły nie są na razie ujawniane".

"Składamy szczere kondolencje rodzinom i bliskim poległych żołnierzy" - przekazało wojsko.

Źródło: "Ukraińska Prawda", Suspilne



