W skrócie Pentagon zaapelował do państw bałtyckich o złagodzenie publicznej retoryki wymierzonej w Moskwę.

Zdaniem amerykańskich urzędników niektóre oświadczenia europejskich liderów podważają bezpieczeństwo kontynentu i są oceniane jako drażniące dla Rosji.

Władimir Putin stwierdził ostatnio, że Rosja jest przygotowana na ewentualną wojnę z Europą, choć podkreślił, że nie dąży do takiego konfliktu.

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Według Pentagonu niektóre oświadczenia europejskich przywódców i urzędników dotyczące Rosji podważają bezpieczeństwo kontynentu. Amerykanie zaapelowali o złagodzenie retoryki m.in. do Łotwy, Litwy i Estonii.

Jeden z rozmówców agencji Reutera powiedział, że wśród oświadczeń, które zwróciły uwagę amerykańskich urzędników, znalazły się wypowiedzi europejskich przywódców sugerujące, że Rosja znalazła się w tarapatach i ucieka się do coraz bardziej desperackich środków. Pentagon zwrócił też uwagę na komentarze o spowolnieniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Źródła agencji twierdzą, że jedną z osób, która skłoniła amerykańskich urzędników do przeanalizowania tych oświadczeń, był dyrektor ds. polityki Pentagonu Elbridge Colby, kluczowa postać w trwającym obecnie przeglądzie liczebności wojsk amerykańskich w Europie.

Wojna w Ukrainie. Pentagon z "radą" dla Europy: Nie drażnijcie Rosjan

Jednocześnie żaden z rozmówców nie stwierdził, że strona amerykańska wyrażała swoje uwagi w sposób konfrontacyjny. Według jednego ze źródeł Colby niedawno zwrócił się do pewnego urzędnika z kraju bałtyckiego, aby ten "nie drażnił" Rosjan.

Rozmówca agencji Reutera twierdzi, że Colby jako przykład bezużytecznej retoryki podał publiczne wypowiedzi Europejczyków o Rosji "zapędzonej w kozi róg jak szczur". Inne źródło podało, że podczas niedawnego spotkania Pentagon zaapelował do delegacji estońskiej o "powściągliwość" w publicznych oświadczeniach dotyczących Moskwy.

Jak twierdzi jeden z europejskich urzędników, z którym rozmawiała agencja Reutera, rada Pentagonu, choć przekazana w przyjaznym tonie, zaskoczyła partnerów USA ze Starego Kontynentu.

Uwagi Pentagonu pojawiają się na tle komentarzy Władimira Putina, który stwierdził niedawno, że jeśli za kilka lat doszłoby do konfliktu pomiędzy Rosją a Zachodem, to "nie będzie w nim żadnych zwycięzców". Gospodarz Kremla zaznaczył jednocześnie, że jego kraj "jest przygotowany na ewentualną wojnę z Europą", ale "nie chce jej".

Źródło: Agencja Reutera



