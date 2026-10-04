W skrócie Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało o unieruchomieniu ponad połowy produkcji paliw w Rosji na skutek odwetowych ataków na rafinerie.

Jewhen Chmara zaznaczył, że wyłączenie rosyjskich rafinerii wynika ze skumulowanych, systematycznych działań oraz zapowiedział dalsze inwestycje w drony dalekiego zasięgu.

Oświadczenie resortu obrony Ukrainy pojawiło się po wywiadzie Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent zapowiedział podwojenie ataków na rosyjskie rafinerie w odpowiedzi na nasilone naloty Rosji na infrastrukturę Kijowa.

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"Ponad 51 procent wrogich zakładów rafinerii ropy zostało unieruchomionych" - oświadczyło Ministerstwo Obrony Ukrainy.

- Wywiad, analitycy Sztabu Generalnego oraz Ministerstwa Obrony ocenili skutki ostatnich dalekosiężnych ataków (..). Ponad połowa zdolności wroga została unieruchomiona - sprecyzował ukraiński minister obrony Jewhen Chmara.

Rosja. Cios w rafinerie ropy naftowej, Ukraina chwali się efektami

Chmara wyjaśnił, że wyłączenie obiektów rafineryjnych w Rosji to efekt starannie przemyślanych, systematycznych działań. Jak mówił, konsekwencje ukraińskich ataków nie zawsze są widoczne od razu, ale z czasem ich kumulacja daje namacalny rezultat.

- 51 proc. dotkniętych zakładów rafinerii ropy to poważny cios dla gospodarki wroga, jego zdolności do prowadzenia agresji i zapewnienia grupowania swoich wojsk. Nasze głębokie uderzenia nadal przenoszą wojnę na terytorium Rosji - dodał polityk.

Ukraiński resort obrony zapowiedział dalsze inwestycje w drony dalekiego zasięgu. "W tym roku potroiliśmy zamówienia. A limit nie został wyczerpany" - podkreślono.

Zełenski o uderzeniach w Rosję: Podwoimy ataki

Oświadczenie ministerstwa pojawiło się dzień po publikacji wywiadu agencji Reutera z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przywódca zapowiedział w nim, że Kijów podwoi ataki na rosyjskie rafinerie ropy w odpowiedzi na nową politykę nalotów ze strony Moskwy.

Rosja w ostatnich dniach nasiliła uderzenia na infrastrukturę w stolicy Ukrainy. Celem stały się mosty nad Dnieprem, w tym Most Północny - atakowany w sobotę i niedzielę, w czasie gdy poruszały się po nim samochody.

Kreml jednak sam stawia się w roli ofiary. Według Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej ataki na Kijów oraz inne ważniejsze regiony Ukrainy były odpowiedzią na ukraińskie ciosy w rosyjskiej obiekty cywilne. Zarówno Rosja, jak i Ukraina zaprzeczają oskarżeniom o atakowanie cywilów.

Źródła: EspresoTV, Unian, Reuters



