Wojna w Ukrainie
Partyzant zakradł się na teren wroga. Rosyjskie siły "oślepione"

Dorota Hilger

Proukraińska grupa partyzancka Atesh przeprowadziła udany atak na rosyjską wieżę telekomunikacyjną w przygranicznym rosyjskim obwodzie biełgorodzkim. "Ten odcinek frontu stał się 'czarną plamą' dla sił rosyjskich" - podkreślili, ujawniając szczegóły operacji na terenie wroga.

Po lewej stronie intensywnie świecące światło przypominające żar, po prawej fragmenty mapy z zaznaczonymi głównymi miastami i oznaczeniami w formie różowych kwadratów wskazującymi konkretne lokalizacje, głównie w okolicy Charkowa, Kurska i Biełgorodu.
Akcja partyzantów w RosjiDeepStateMap | Ateszmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Grupa partyzancka Atesh poinformowała o akcie sabotażu w obwodzie biełgorodzkim, gdzie podpalono moduł sprzętowy u podstawy wieży telekomunikacyjnej.
  • Zniszczenie infrastruktury odłączyło rosyjską wieżę od zasilania, unieruchamiając systemy rozpoznania wizyjnego Murom-P.
  • Placówka utraciła funkcje zakłócające sygnały dronów oraz stabilną łączność radiową między sztabem a pozycjami wysuniętymi.
O udanym akcie sabotażu, który "pozbawił okupantów kluczowego narzędzia koordynacji i wywiadu", w przygranicznej części obwodu biełgorodzkiego partyzancka grupa Atesh poinformowała na platformie Telegram.

"Agent naszego ruchu podpalił moduł sprzętowy u podstawy wieży telekomunikacyjnej. W wyniku zniszczenia sprzętu naziemnego cała infrastruktura zainstalowana na maszcie została całkowicie odłączona od zasilania i unieruchomiona" - wskazano.

Wojna w Ukrainie. Partyzanci uderzyli w rosyjską wieżę telekomunikacyjną

Jak podkreślili przedstawiciele grupy Atesh, "uderzenie skutecznie 'oślepiło' wroga w tym regionie".

"Na maszcie działały systemy rozpoznania wizyjnego Murom-P, przesyłające w czasie rzeczywistym dane o ruchach w strefie przygranicznej. Teraz, z powodu zniszczenia sprzętu dowodzenia, ten odcinek frontu stał się 'czarną plamą' dla sił rosyjskich" - dodano.

Zniszczenia wpłynęły także na możliwość funkcjonowania w tym obszarze ukraińskich dronów. Jak zauważono, wieża służyła jako platforma dla anten walki elektronicznej, które zagłuszały sygnały bezzałogowców.

"Wraz z modułem sprzętu spłonęły również repeatery, które utrzymywały stabilną łączność radiową między sztabem a pozycjami wysuniętymi" - przekazano.

