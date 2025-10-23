Wojna w Ukrainie
"Parodia ZSRR". Doradca Zełenskiego o przyszłości Federacji Rosyjskiej

- Federacja Rosyjska to parodia ZSRR. I nie wykluczam, że powtórzy swój los - twierdzi szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Zdaniem urzędnika ciągłe ataki na rosyjską infrastrukturę doprowadzają do powolnego, ale nieuniknionego upadku tego kraju.

Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy
Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta UkrainyATTILA KISBENEDEKAFP

W wywiadzie dla RBC-Ukraina Andrij Jermak odnosił się do aktualnej sytuacji frontowej, a także działań, które podejmują Siły Zbrojne Ukrainy. Według współpracownika Wołodymyra Zełenskiego, Kreml stara się przedstawić światu narrację o zwycięstwie rosyjskiej armii, co nie ma jednak potwierdzenia na polu bitwy.

- Putin oczywiście nadal kłamie o swoich sukcesach, ale co mu pozostaje poza tworzeniem iluzji? Rosjanie wciąż wierzą, że stają się silniejsi. Ale to nie prawda. Są w słabej pozycji. A czas działa na ich niekorzyść. Dosłownie płacą za to mięsem żołnierskim - stwierdził.

    Zdaniem Jermaka, Moskwa zdaje sobie sprawę z coraz większych możliwości ukraińskiej armii, jednak nie jest w stanie na to zareagować.

    - Wojna już rozprzestrzeniła się na ich terytorium. Każde imperium, każda dyktatura opiera się na przemocy i są tacy, którzy się jej podporządkowują z różnych powodów. Jest też wielu, a nawet większość, ludzi, który po prostu się boją. A kiedy imperium zaczyna się chwiać i pękać w szwach, strasznie słabnie. Nieuchronnie pojawiają się zupełnie nieoczekiwane opcje - przekonywał urzędnik.

    Wojna w Ukrainie. Współpracownik Zełenskiego o upadku Rosji

    Kontynuując temat przyszłości Federacji Rosyjskiej, w przypadku kontynuowania wojny w Ukrainie, Andrij Jermak zdecydował się na historyczne porównania. Jego zdaniem, słabnięcie wpływów Kremla zakończy się tak samo, jak kilkadziesiąt lat wcześniej.

    - Federacja Rosyjska to parodia ZSRR. I nie wykluczam, że powtórzy swój los - mówił, dodając, że Moskwa jest tak naprawdę osamotniona w wojnie.

    - Jestem pewien, że nikt nie chce zwycięstwa Rosji. Bo wszyscy wiedzą, jak wygląda Rosja z nieograniczoną władzą - podsumował.

