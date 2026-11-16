W skrócie Most Krymski został zaatakowany, co wymusiło wstrzymanie ruchu na przeprawie co najmniej do połowy dnia, jak przekazał szef rosyjskiej administracji na okupowanym półwyspie.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu minionej nocy 1336 ukraińskich dronów, co ma być największym dotąd atakiem na regiony Rosji od początku trwania wojny.

Ukraińskie media donoszą, że w wyniku uderzenia drona jeden z łuków mostu odkształcił się o około 15 stopni, jednakże w zdarzeniu nie odnotowano żadnych ofiar.

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"Wróg uderzył w Most Krymski. W związku z tym ruch będzie ograniczony mniej więcej do połowy dnia. Wszystkie niezbędne służby są zaangażowane w eliminację konsekwencji, a w Kerczu rozmieszczono operacyjne dowództwo" - napisał na Telegramie Siergiej Aksionow.

Atak na Most Krymski. Wielki korek, kilkugodzinne utrudnienia

Według redakcji Krymskiego Wiatru - publikującej w mediach społecznościowych informacje o sytuacji na półwyspie - około godz. 05.30 czasu lokalnego nastąpiło uderzenie w jeden z łuków mostu.

Prorosyjskie kanały informują, że głowica bojowa jednego z dronów spadła na prawy łuk od strony Krymu, otwiera się w nowym oknie. W wyniku uderzenia łuk miał się widocznie odkształcić, odchylając się o około 15 stopni - podał ukraiński portal TSN.

Z relacji ukraińskich mediów wynika też, że w okolicy mostu na drogach utknęło około dwa tys. samochodów. Nie odnotowano ofiar.

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Jak jednocześnie przypomina, według doniesień z października rosyjskie wojsko rozpoczęło fortyfikację Mostu Krymskiego, aby chronić infrastrukturę przed ukraińskimi atakami. Most ten łączy Kercz na Krymie z Półwyspem Tamańskim znajdującym się w rosyjskim Kraju Krasnodarskim.

Wcześniej Ukraina już kilkukrotnie atakowała Most Krymski: 8 października 2022 r., 17 lipca 2023 r. oraz 3 czerwca 2025 roku. Podczas tego ostatniego uderzenia SBU zdetonowała pod wodą ładunek o sile odpowiadającej 1100 kg trotylu, uszkadzając jeden z filarów głównego przęsła mostu - podała agencja Unian.

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało w osobnym komunikacie, że w nocy z niedzieli na poniedziałek przechwycono i zniszczono 1336 ukraińskich dronów - najwięcej od początku wojny.

Źródła: TSN, Ukrinform, RBC-Ukraina, Unian



