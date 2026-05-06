Paraliż w Rosji, wstrzymują pracę. To drugi największy taki obiekt w kraju

Oprac.: Marta Stępień

Druga co do wielkości rafineria ropy naftowej w Rosji wstrzymała pracę - informuje agencja Reutera. Wcześniej ukraińskie ataki dronów uszkodziły trzy z czterech jednostek rafinacji obiektu w obwodzie leningradzkim.

Druga największa rafineria w Rosji wstrzymała pracę

W skrócie

  • Druga największa rafineria ropy naftowej w Rosji wstrzymała działalność po uszkodzeniach w wyniku ataków dronów.
  • Rafineria Kirishi zawiesiła przetwarzanie ropy po tym, jak trzy z czterech głównych jednostek rafinacji zostały uszkodzone.
  • Nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa, a zakład ten odpowiada za około 7 procent przetwórstwa ropy naftowej w Rosji.
Rafineria ropy naftowej Kirishi, zwana również KINEF, została sparaliżowana po nocnych nalotach Ukrainy. To największy tego typu obiekt w obwodzie leningradzkim i drugi co do wielkości w całej Rosji.

Agencja Reutera zaznacza, że Kijów od dwóch miesięcy atakuje rosyjski przemysł naftowy - od rurociągów i portów po rafinerie i tankowce - próbując osłabić rosyjską gospodarkę wojenną wartą trzy biliony dolarów.

Rosja zanotowała poważna stratę. Drony sparaliżowały rafinerię

Po nocnych atakach z poniedziałku na wtorek Kirishi zawiesiła przetwarzanie ropy naftowej. Dwa źródła w rozmowie z agencją Reutera przekazały, że stało się to po tym, jak trzy z czterech głównych jednostek rafinacji surowca (CDU) zostały uszkodzone w wyniku nalotów dronów.

Reuters wyjaśnia, że CDU stanowią fundamentalny element każdej rafinerii i bez nich nie mogłaby ona funkcjonować.

Rafineria w Rosji wstrzymała pracę. Nie wiadomo, ile potrwa naprawa

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko potwierdził wcześniej, że rafineria ropy naftowej w Kirishi, oficjalnie znana jako Kirishinefteorgsintez, stała się celem ataku. Rosyjski urzędnik twierdził również, że w strefie przemysłowej miasta Kirishi wybuchł pożar.

Strona rosyjska uznaje działania Ukrainy za "terrorystyczne". Kijów podkreśla, że w ten sposób się broni - zauważa agencja Reutera.

Jej rozmówcy oznajmili, iż trudno oszacować, ile czasu zajmie naprawa uszkodzonych instalacji. Zaznaczyli, że naruszonych zostało również kilka jednostek drugorzędnych.

Ukraina zaatakowała setki kilometrów od granicy

Rafineria Kirishi, położona około 800 kilometrów od granicy z Ukrainą, była w tym roku atakowana przez ukraińskie drony kilkukrotnie.

Zdolność przerobowa rafinerii wynosi 20 milionów ton metrycznych ropy naftowej, czyli około 400 tys. baryłek dziennie. W ostatnich latach obiekt przetwarzał około 18 milionów ton rocznie, co stanowi około 7 proc. rosyjskiej zdolności przetwórczej ropy naftowej. Zakład jest jednym z kluczowych dostawców oleju napędowego na krajowy rynek, ale i na eksport.

Źródło: Reuters

