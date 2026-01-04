W skrócie Zawieszenie broni na Ukrainie mogłoby dać Rosji czas na przygotowanie nowego ataku i wzmocnienie swojej pozycji, co stanowiłoby potencjale zagrożenie dla Europy.

Analitycy ostrzegają, że iluzja pokoju może rozluźnić czujność Europy i opóźnić proces dozbrajania.

Obecne negocjacje, w tym wyjściowy rosyjski plan 28 punktów, wzmacniają Kreml zamiast przybliżać trwałe rozwiązanie konfliktu.

Nowa publikacja brytyjskiego dziennika stoi w opozycji do zapewnień płynących ze strony ukraińskich i amerykańskich przywódców, wedle których jesteśmy coraz bliżej porozumienia w Ukrainie.

Według gazety negocjacje, które w teorii mają zbliżyć Rosję i Ukrainę do pokoju, dzięki obecności Donalda Trumpa stają się dla Kremla narzędziem do osiągnięcia tego, czego Putinowi nie udało się wywalczyć przez ostatnie 11 lat.

"Rosja nadal poszerza granice tego, co Ukraina i Europa są zmuszone zaakceptować - zarówno na froncie, jak i przy stole negocjacyjnym" - czytamy w publikacji.

Wojna w Ukrainie. Brytyjskie media: Wojna nie rozstrzygnie się na froncie

Dziennik mnoży dowody tego twierdzenia. Jak przypomina, rosyjski plan 28 punktów przedstawiony w listopadzie zamiast zostać definitywnie odrzuconym, stał się podstawą do dalszych negocjacji, co automatycznie umocniło pozycję wyjściową Rosji w procesie.

To z kolei pociągnęło za sobą dalsze konsekwencje, takie jak dyskusja nad liczebnością Sił Zbrojnych Ukrainy. Ograniczenie jej, jak wskazano, właśnie zyskuje niemą akceptację.

Zatem według "The Independent" "wojna nie zostanie rozstrzygnięta na froncie - i prawdopodobnie nie w Ukrainie". Co więcej, nie tylko dyskretne postępy zdobywane drobnymi krokami przez Putina są niepokojące.

Ukraina-Rosja. Zawieszenie broni ryzykiem dla Europy? "Nie powodu oczekiwać pokoju"

Analitycy "The Independent" uważają, że paradoksalnie zawieszenie broni w Ukrainie może stać się większym zagrożeniem dla Europy niż sama wojna w bliskim sąsiedztwie.

Analitycy wskazują, że taki scenariusz dałby Kremlowi przestrzeń do przegrupowania sił i odpowiedniego przygotowania do nowego ataku. Jednocześnie sam fakt ogłoszenia rozejmu pozwoliłoby Europie na wyczekiwane rozluźnienie, co mogłoby doprowadzić do opóźnienia koniecznego dozbrojenia.

"Dopóki Rosja uważa, że może zyskać więcej kontynuując wojnę, niż godząc się na proponowane warunki, nie ma powodu oczekiwać pokoju" - twierdzą analitycy.

Źródło: "The Independent"

