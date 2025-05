Papież Leon XIV podjął decyzję, że może udostępnić teren Watykanu , aby zorganizować w tym miejscu bezpośrednie spotkanie na linii Rosja-Ukraina , które mogłoby przyczynić się do zakończenia krwawej wojny.

- Trzeba zobaczyć, co można zrobić. Papież zamierza ewentualnie udostępnić Watykan , Stolicę Apostolską , na bezpośrednie spotkanie obu stron - powiedział kardynał.

W piątek nowy papież zwrócił się do członków korpusu dyplomatycznego, którzy są akredytowany przy Stolicy Apostolskie j . Ojciec Święty przekazał, że dyplomacja to przede wszystkim praca według "pokoju", "sprawiedliwości" oraz "prawdy".

Podczas wystąpienia Leon XIV zaapelował jednocześnie o to, aby doszło do zaprzestania produkcji broni na świecie i rozpoczęcia dialogu, który mógłby doprowadzić do zakończenia konfliktu na Ukrainie czy w Strefie Gazy.