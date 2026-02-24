W skrócie Papież wysłał do Zaporoża transport leków wart ponad milion euro oraz ponad tysiąc grzejników elektrycznych w odpowiedzi na apel ukraińskich biskupów.

Pomoc zostanie rozdysponowana na terenach dotkniętych bombardowaniami.

W czwartą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę papież Leon XIV ponowił apel o zawieszenie broni i pokój.

Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia poinformowała, że kilku biskupów ukraińskich zwróciło się o pomoc do papieża w imieniu społeczności dotkniętych ostatnimi bombardowaniami, szczególnie w rejonie Zaporoża. Zaznaczono, że sytuacja humanitarna jest tam "dramatyczna".

Pomoc papieża dla Ukrainy. Leki i grzejniki

"W odpowiedzi kilka dni temu wysłano transport zawierający najpilniejsze środki medyczne. Wartość komercyjna przekazanych leków przekracza milion euro" - poinformował Vatican News.

Oprócz leków w transporcie znalazło się ponad 100 olejowych grzejników elektrycznych, które mają trafić do ponad 800 rodzin, które w wyniku rosyjskich ataków zostały pozbawione ogrzewania.

Transport dotarł do Zaporoża w czwartą rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.

"Urząd Dobroczynności Apostolskiej poinformował, że mimo trudności logistycznych i operacyjnych pomoc zostanie w krótkim czasie rozdystrybuowana na terenach dotkniętych bombardowaniami" - przekazał Vatican News.

Papież na czwartą rocznicę wybuchu wojny. "Ponawiam z mocą mój apel"

W związku z czwartą rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę papież Leon XIV apelował o pokój podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański.

- Mijają cztery lata od początku wojny przeciwko Ukrainie. Moje serce zwrócone jest wciąż ku dramatycznej sytuacji, która dzieje się na oczach wszystkich. Ileż ofiar, ile istnień i rozerwanych rodzin, ileż zniszczenia, ile niewypowiedzianych cierpień - powiedział.

- Naprawdę każda wojna jest raną zadaną całej rodzinie ludzkiej, zostawia za sobą śmierć, zniszczenie i pasmo bólu, który naznacza pokolenia. Pokój nie może być odkładany na później. Jest pilną potrzebą i musi znaleźć miejsce w sercach i przełożyć się na odpowiedzialne decyzje - oświadczył Leon XIV.

Następnie dodał: - Dlatego ponawiam z mocą mój apel - niech zamilknie broń, niech przerwane zostaną bombardowania, niech bezzwłocznie osiągnięte zostanie zawieszenie broni i niech umocni się dialog, by otworzyć drogę do pokoju. Zachęcam wszystkich, by zjednoczyli się w modlitwie za umęczony naród ukraiński i za wszystkich, którzy cierpią z powodu tej wojny i wszystkich konfliktów na świecie. Niech rozjaśnia nasze dni tak oczekiwany dar pokoju.

