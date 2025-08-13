W skrócie Papież Leon XIV apeluje o pokój i zawieszenie broni, komentując nadchodzące spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

Ojciec Święty podkreślił konieczność dialogu, a także rozwiązanie kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy.

Duchowny wcześniej zwrócił się przy tym do polskich wiernych, aby ci błagali o pokój.

Papież Leon XIV po przyjeździe na odpoczynek do Castel Gandolfo odpowiedział na pytania dziennikarzy w sprawie nadchodzącego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Przywódcy spotkają się w piątek na Alasce i poruszą temat zawieszenia broni w Ukrainie.

- Zawsze pragnę zawieszenia broni, tego, by skończyła się przemoc i by zawarli porozumienie - stwierdził Ojciec Święty.

Watykan. Papież skomentował spotkanie Trumpa z Putinem. "Trzeba zawsze dążyć do dialogu"

- Trzeba zawsze dążyć do dialogu i pracy dyplomatycznej, a nie do przemocy - dodał Leon XIV. Jak podkreślił po chwili, "jako Stolica Apostolska działamy na rzecz tego".

Duchowny odniósł się także do sytuacji w Strefie Gazy. - Należy rozwiązać kryzys humanitarny. Tak dalej być nie może. Znamy przemoc terroryzmu - powiedział.

Papież przypomniał jednocześnie o zabitych i przetrzymywanych zakładnikach. - Muszą zostać uwolnieni, ale trzeba też myśleć o wielu osobach, które umierają z głodu - podkreślił.

Wcześniej podczas audiencji ogólnej w watykańskiej auli i bazylice papież Leon XIV zwrócił się do polskich wiernych. - Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Za wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego błagajcie Boga o pokój dla wszystkich narodów doświadczających tragedii wojny - zaapelował.

Trump zabrał głos w sprawie spotkania z Putinem. "Jest duża szansa"

Prezydent USA Donald Trump powiedział ostatnio, że istnieje duża szansa na to, by spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce zaowocowało kolejnym spotkaniem, między prezydentami Rosji i Ukrainy, wkrótce potem.

- Jest duża szansa, że zorganizujemy drugie spotkanie, które będzie bardziej produktywne niż pierwsze, ponieważ na pierwszym dowiem się, gdzie jesteśmy i co robimy - powiedział Trump podczas ogłaszania nagród KennedyCenter.

- Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie w porządku, zrobimy drugie. Chciałbym to zrobić niemal natychmiast i odbędziemy drugie krótkie spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim i mną, jeśli zechcą mnie tam widzieć. To byłoby spotkanie, na którym być może dałoby się to załatwić, ale pierwsze spotkanie tego nie załatwi - dodał.

