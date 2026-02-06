Panika wśród rosyjskich żołnierzy. "Istnieje problem z komunikacją"
Rosyjska armia została odcięta od satelitarnego systemu łączności Starlink, co miało doprowadzić do paniki wśród żołnierzy. Ukraińscy wojskowi podkreślają, iż ze względu na odcięcie od sieci działalność Moskwy na froncie "wręcz zmalała". Przedstawiciele armii dodają jednak, że mimo to walki na linii frontu w dalszym ciągu nie ustają.
W skrócie
- Rosjanie zostali odcięci od satelitarnego systemu łączności Starlink, co miało wywołać panikę wśród żołnierzy.
- Blokada Starlinka doprowadziła do zmniejszenia intensywności rosyjskich działań wojskowych, choć walki na linii frontu w dalszym ciągu trwają.
- Zmiany w funkcjonowaniu Starlinka dotknęły także ukraińską armię, powodując tymczasowe problemy z komunikacją.
Agencja Unian informuje, że w Ukrainie weszły w życie ograniczenia w korzystaniu z satelitarnego systemu łączności Starlink. Z informacji przekazanych przez agencję wynika, że teraz mogą z niego korzystać jedynie terminale oficjalnie zarejestrowane na tzw. białej liście.
Ukraińscy wojskowi przekazali serwisowi Suspilne, że w związku z wyłączeniem Starlinka wśród Rosjan miała wybuchnąć panika. Blokada terminali miała także doprowadzić do zmniejszenia intensywności ostrzałów.
Rosja odcięta od systemu Starlink. "Zmalała intensywność działań wojska"
- Rosjanie faktycznie panikują, mimo że zostali wcześniej ostrzeżeni, że wszystkie czarne lub szare Starlinki zostaną odłączone. Oznacza to, że istnieje pewien problem z ich komunikacją - powiedział Dmytro Pełych, szef wydziału łączności 118. samodzielnej brygady zmechanizowanej.
- Według informacji z innych źródeł i innych brygad intensywność działań rosyjskiego wojska wręcz zmalała. W naszym kierunku intensywność wykorzystania dronów FPV jest nieco niższa niż zwykle - dodał.
Wojsko zauważyło również, że Rosja w dalszym ciągu dysponuje innymi środkami łączności, ale wyłączenie Starlinka i tak wpływa na komunikację między pododdziałami sił okupacyjnych. Mimo to walki na linii frontu nie ustają.
- Moim zdaniem to dla nas bardzo duży plus, ponieważ nie będzie już tych samych dronów bojowych, które latają głęboko w terytorium Ukrainy z komunikacją Starlink. Takie ograniczenie oczywiście przyniesie pozytywne skutki - stwierdził Pełych.
Wojna w Ukrainie. Zmiana systemu Starlink wpływa również na wojska Kijowa
Zmiana w funkcjonowaniu satelitarnych systemów łączności dostarczanych przez SpaceX wpływa jednak także na część ukraińskiej armii. - Nie wszyscy w brygadzie zdążyli zgłosić Starlink do weryfikacji na czas, więc część z nas została włączona - ujawnił szef wydziału łączności.
- Na razie część działań bojowych odbywa się z wykorzystaniem alternatywnych źródeł komunikacji. Chociaż weryfikacja "białej listy" odbywa się raz dziennie, w najbliższej przyszłości reszta Starlinka zostanie podłączona i przejdziemy na komunikację, do której jesteśmy już przyzwyczajeni - dodał.
Podobnych problemów doświadczyły także inne brygady ukraińskiej armii. Agencja Unina podaje, że wśród najpopularniejszych zgłaszanych problemów są wspomniane przerwy w łączności z powodu nowych zasad weryfikacji terminali. Zdaniem wojskowych, powodem takiego stanu rzeczy ma być "błędne wprowadzanie numerów" do systemu.
Przypomnijmy, że Rosjanie od pewnego czasu z powodzeniem korzystali z dostępu do Starlinka. Ostatecznie w czwartek minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow ogłosił, że terminale systemu zostały zablokowane dla żołnierzy Kremla.
Źródła: Unian, Suspilne