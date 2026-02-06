W skrócie Rosjanie zostali odcięci od satelitarnego systemu łączności Starlink, co miało wywołać panikę wśród żołnierzy.

Blokada Starlinka doprowadziła do zmniejszenia intensywności rosyjskich działań wojskowych, choć walki na linii frontu w dalszym ciągu trwają.

Zmiany w funkcjonowaniu Starlinka dotknęły także ukraińską armię, powodując tymczasowe problemy z komunikacją.

Agencja Unian informuje, że w Ukrainie weszły w życie ograniczenia w korzystaniu z satelitarnego systemu łączności Starlink. Z informacji przekazanych przez agencję wynika, że teraz mogą z niego korzystać jedynie terminale oficjalnie zarejestrowane na tzw. białej liście.

Ukraińscy wojskowi przekazali serwisowi Suspilne, że w związku z wyłączeniem Starlinka wśród Rosjan miała wybuchnąć panika. Blokada terminali miała także doprowadzić do zmniejszenia intensywności ostrzałów.

Rosja odcięta od systemu Starlink. "Zmalała intensywność działań wojska"

- Rosjanie faktycznie panikują, mimo że zostali wcześniej ostrzeżeni, że wszystkie czarne lub szare Starlinki zostaną odłączone. Oznacza to, że istnieje pewien problem z ich komunikacją - powiedział Dmytro Pełych, szef wydziału łączności 118. samodzielnej brygady zmechanizowanej.

- Według informacji z innych źródeł i innych brygad intensywność działań rosyjskiego wojska wręcz zmalała. W naszym kierunku intensywność wykorzystania dronów FPV jest nieco niższa niż zwykle - dodał.

Wojsko zauważyło również, że Rosja w dalszym ciągu dysponuje innymi środkami łączności, ale wyłączenie Starlinka i tak wpływa na komunikację między pododdziałami sił okupacyjnych. Mimo to walki na linii frontu nie ustają.

- Moim zdaniem to dla nas bardzo duży plus, ponieważ nie będzie już tych samych dronów bojowych, które latają głęboko w terytorium Ukrainy z komunikacją Starlink. Takie ograniczenie oczywiście przyniesie pozytywne skutki - stwierdził Pełych.

Wojna w Ukrainie. Zmiana systemu Starlink wpływa również na wojska Kijowa

Zmiana w funkcjonowaniu satelitarnych systemów łączności dostarczanych przez SpaceX wpływa jednak także na część ukraińskiej armii. - Nie wszyscy w brygadzie zdążyli zgłosić Starlink do weryfikacji na czas, więc część z nas została włączona - ujawnił szef wydziału łączności.

- Na razie część działań bojowych odbywa się z wykorzystaniem alternatywnych źródeł komunikacji. Chociaż weryfikacja "białej listy" odbywa się raz dziennie, w najbliższej przyszłości reszta Starlinka zostanie podłączona i przejdziemy na komunikację, do której jesteśmy już przyzwyczajeni - dodał.

Podobnych problemów doświadczyły także inne brygady ukraińskiej armii. Agencja Unina podaje, że wśród najpopularniejszych zgłaszanych problemów są wspomniane przerwy w łączności z powodu nowych zasad weryfikacji terminali. Zdaniem wojskowych, powodem takiego stanu rzeczy ma być "błędne wprowadzanie numerów" do systemu.

Przypomnijmy, że Rosjanie od pewnego czasu z powodzeniem korzystali z dostępu do Starlinka. Ostatecznie w czwartek minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow ogłosił, że terminale systemu zostały zablokowane dla żołnierzy Kremla.

Źródła: Unian, Suspilne

