W skrócie Władimir Putin miał być wzburzony po nalocie na Petersburg, podczas którego uszkodzono terminal naftowy.

Po ataku dronów na Petersburgu, Dmitrij Pieskow ogłosił, że rosyjskie odpowiedzi będą miały systemowy charakter.

Według doniesień w wyniku ataku uszkodzona została rosyjska korweta Bojkij, a na miejscu pojawiły się pożary.

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Dmitrij Pieskow oświadczył po atakach Ukrainy, że w odpowiedzi armia rosyjska będzie "systematycznie" przeprowadzać uderzenia odwetowe. - Chcę przypomnieć oświadczenie MSZ, które mówi, że nasze odpowiedzi będą systematyczne. W rzeczywistości mają już systemowy charakter - przekazał rzecznik Kremla.

Władimir Putin ma być rozwścieczony serią ukraińskich nalotów - donoszą media. W nocy z wtorku na środę bezzałogowce zaatakowały Petersburg.

Rosja grozi Ukrainie po ataku na Petersburg. Mark Rutte: Są coraz bardziej zdesperowani

Niemiecki "Bild" zacytował sekretarza generalnego NATO. Mark Rutte ocenił, że po ponad czterech latach wojny z Ukrainą Rosja posuwa się do desperackich ruchów.

Podczas wizyty w Kijowie Rutte podkreślił, że "brak rozwagi" Moskwy "nie jest niczym nowym". - Gdy Ukraina nadal się broni, wytycza nowe ścieżki i zdobywa terytoria na polu bitwy, Rosja staje się coraz bardziej zdesperowana - powiedział.

Ukraina zaatakowała rosyjską korwetę. Nalot na Petersburg

Wołodymyr Zelenski przekazał, że jednym z celów ataków był terminal naftowy w Petersburgu, który - jak zaznaczył - jest elementem rosyjskiego przemysłu naftowego, "pracującego na potrzeby wojny". Odległość od granicy Ukrainy do tego strategicznego obiektu wynosi około 1100 km.

Na nagraniu opublikowanym przez dowódcę Samodzielnej Brygady Uderzeniowej Bezzałogowych Sił Powietrznych Roberta Browdiego widzimy, że drony dosięgnęły także rosyjskiej korwety rakietowej Bojkij. Jednostka stacjonowała na wyspie Kotlin w Zatoce Fińskiej w porcie morskim Kronsztad, około 30 km na zachód od centrum Petersburga.

Na miejscu doszło prawdopodobnie do dwóch uderzeń. Najpierw nad jednostkę w suchym doku nadleciał jeden dron. Następnie pojawił się drugi. Na nagraniu widać płomienie oraz unoszące się nad pokładem kłęby dymu.

"Potwierdzono, że na pokładzie statku wybuchł duży pożar. Trwa ustalanie przyczyn i rozmiarów zniszczeń" - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Śmiały atak Ukraińców. Uderzyli w dzień otwarcia forum w Petersburgu

W środę w Petersburgu rozpoczyna się Międzynarodowe Forum Gospodarcze (SPIEF). "Jest to największe i najważniejsze wydarzenie dla Rosji, podczas którego Władimir Putin wygłasza przemówienie o tym, jak to Rosja pokonuje wszystkich i staje się coraz potężniejsza" - opisywał Denis Shtilierman, współwłaściciel i główny konstruktor ukraińskiej firmy produkującej drony Fire Point.

"Biorąc pod uwagę (...) rangę samego wydarzenia, nie mogliśmy tego zignorować - więc pośpiesznie ruszyliśmy do Petersburga. Ale jest pewien haczyk. Bardzo chcieliśmy zorganizować dla naszych gości wycieczkę po krążowniku 'Moskwa', ale niestety nie udało się go sprowadzić - więc musieliśmy zadowolić się dwoma innymi statkami. Mam nadzieję, że wszyscy goście SPIEF 2026 będą mogli zaczerpnąć świeżego powietrza i podziwiać widoki" - zadrwił Shtilierman.

Jak przypominają ukraińskie media, krążownik "Moskwa" został zatopiony na Morzu Czarnym w 2022 roku.

Kremlowska propaganda reaguje na ukraiński atak. Zacharowa nie gryzła się w język

Sprawę nalotu dronów w Petersburgu skomentowała m.in. agencja RIA Novisti. "Kilka osób zostało rannych. Nie było ofiar śmiertelnych" - przekazano. W kolejnym komunikacie poinformowano, że konsekwencje ataku zostały "wyeliminowane".

Agencja TASS zacytowała z kolei Marię Zacharową. Rzeczniczka rosyjska MSZ przekazała, że w środę rano ostrzelany został autobus relacji Moskwa-Symferopol. "Reżim kijowski ponownie pokazał swoją nieludzką nazistowską istotę, popełniając kolejną cyniczne i krwawą zbrodnię" - skomentowała, informując, że w incydencie zginęło siedem osób, a 11 zostało rannych.

Źródła: TASS, Ria Novosti, Kyiv Post, Kyiv Independent, tsn.ua, "Bild"





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