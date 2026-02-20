W skrócie Na Białorusi trwa masowy pobór rezerwistów do wojska, mężczyźni otrzymują wezwania i są tego samego dnia zabierani na ćwiczenia.

Białoruskie kobiety wyrażają niepokój w mediach społecznościowych z powodu braku kontaktu z partnerami.

Wojsko informuje, że ćwiczenia mają związek z działaniami państw zachodnich i podkreśla brak odroczenia poboru ze względu na małe dzieci.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W białoruskich mediach społecznościowych huczy od informacji o wezwaniach na ćwiczenia wojskowe. Kobiety opisują, jak ich mężowie są wysyłani na pobór - nie mają nawet czasu, by porządnie się spakować. Odbierani są nawet ojcowie z rodzin wielodzietnych. Sprawę opisują dziennikarze śledczy portalu Suspilne.

Pobór na Białorusi. Kobiety w panice

"Dziewczyny, czy wasi mężowie zostali zabrani na szkolenie? Jak wyglądała sytuacja? Czy mogą zabrać ojca trójki dzieci?" - pyta Daria z Grodna.

"Mój mąż dostał wczoraj wezwanie o godz. 8 rano, żeby stawić się z dokumentami i rzeczami. Mamy troje dzieci, a ja wciąż jestem na urlopie macierzyńskim, najmłodsza córka ma zaledwie rok, a najstarsza sześć lat" - napisała Jana także mieszkająca w Grodnie.

Angelina opisuje, że jej mąż odebrał wezwanie o 8 rano, a o godz. 18 już został zabrany. "Teraz jest na poligonie" - dodała. Inna z kobiet - Olga - pisze, że jak tylko jej mąż znalazł się na spotkaniu, kontakt się z nim urwał. "Telefon jest wyłączony. Czy wszyscy tak mają?" - dopytuje zaniepokojona.

W komentarzach pojawiają się informacje o "panice, nagłym i masowym zbieraniu ludzi". Oprócz mężczyzn zabierane są także pielęgniarki. Niektórzy komentujący starają się uspokajać atmosferę. "Nie ma powodu do paniki. To zwykłe ćwiczenia z udziałem poborowych rezerwy" - pisze jeden z mężczyzn.

"Jesteście zaskoczeni? Może nie słyszeliście, że Białoruś produkuje broń? Że Ukraina jest bombardowana z Białorusi? Wojna jest blisko, a Białorusini są powiązani z agresorem jako wspólnicy" - pisze Iryna, która otwarcie sprzeciwia się Putinowi i Łukaszence.

"Przygotowujemy się do odparcia agresji"

Kristina, której mąż pracuje w wojskowym biurze rejestracji i poboru napisała, że dostał nakaz przyjmowania wszystkich, którzy otrzymają wezwanie. "Dzwonili w nocy i kazali mu przyjść. Wczoraj wyszedł o szóstej i przyszedł o drugiej w nocy. Przyjął księdza, który ochrzcił naszą córkę. Im też nic nie wyjaśniają. Wiem, że z Grodna wezwano 1500 osób" - opisuje kobieta.

Dziennikarze śledczy zapytali w biurach poboru wojskowego, dlaczego wszystko odbywa się w takim pośpiechu. "Powinniście zapytać ministra obrony" - usłyszeli w odpowiedzi. Urzędnicy zakładają jednak, że chciano sprawdzić gotowość moblizacyjną Białorusinów.

Wojskowe komisje rekrutacyjne poinformowały również dziennikarzy, że mężczyźni, którzy zostali skierowani do służby, otrzymają rekompensatę finansową. Dodano, że małe dzieci nie są powodem do odroczenia wezwania, a szkolenia mogą trwać około dwóch miesięcy.

19 lutego białoruskie Ministerstwo Obrony opublikowało na Telegramie oświadczenie. Stwierdzono w nim, że "działania w zakresie szkolenia operacyjnego i bojowego są przede wszystkim związane z działaniami i agresywną retoryką państw zachodnich, które otwarcie deklarują, że przygotowują się do wojny. W związku z tym prowadzimy również działania mające na celu przygotowanie sił zbrojnych do odparcia agresji".

Sikorski w ''Gościu Wydarzeń'' po Radzie Pokoju chwali prezydenta: Dobrze się stało Polsat News Polsat News