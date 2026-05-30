W skrócie Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wskazał, że kontrasygnata premiera jest kluczowa w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, czego domaga się prezydent Karol Nawrocki po decyzji ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA".

Współpracownicy prezydenta podkreślają, że decyzja Zełenskiego budzi sprzeciw w polskim otoczeniu politycznym i jest postrzegana jako budowanie wrogości, a wsparcie premiera Donalda Tuska dla cofnięcia odznaczenia pozostaje niepewne.

Prezydent Ukrainy uzasadnił nadanie jednostce imienia "Bohaterów UPA" przywracaniem historycznych tradycji narodowego wojska i wzorowym wykonywaniem zadań podczas obrony kraju.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odniósł się do afery wokół decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, goszcząc na antenie RMF FM.

- Ta decyzja (…) jest policzkiem w naszą stronę. Nie zgadzam się z głosami, że jest to (chęć odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego) próba psucia relacji polsko-ukraińskich - mówił szef BBN, podkreślając, że prezydent "absolutnie nie zmieni w tej kwestii zdania".

Bartosz Grodecki potwierdził, że w poniedziałek ma zebrać się w tej sprawie kapituła. Pytany o kwestię podpisu premiera pod decyzją o cofnięciu odznaczenia, szef BBN wyraził nadzieję, że Donald Tusk poprze tę inicjatywę, mając na względzie wrażliwość historyczną Polaków.

- Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, jest to rzeczywiście trudna sytuacja - stwierdził.

Szef BBN o ruchu Ukrainy: Nie wyobrażam sobie, by mogła wejść do UE

Zdaniem Grodeckiego prezydent Ukrainy jest świadomy, że kwestie związane z UPA i banderyzmem są dla Polaków wrażliwe i powinien zachować w nich "więcej rozwagi i rozsądku". - Zwłaszcza, że mają w kim wybierać, jeśli chodzi o bohaterów, których można gloryfikować - ocenił.

- To jest ten wątek historii Ukrainy, z którym nie wyobrażam sobie, żeby mogła ona wejść do UE. Szczególnie, że nie jest to w linii wartości, które Unia Europejska reprezentuje - stwierdził współpracownik prezydenta.

Pytany, dlaczego Nawrocki nie zadzwoni do Zełenskiego, by w trosce o stosunki obu państw wyjaśnić sprawę, szef BBN uznał, że gest powinien zostać wykonany z drugiej strony.

Otoczenie Nawrockiego oburzone decyzją Zełenskiego. "Budowanie wrogości"

Kolejny współpracownik prezydenta zabrał głos w sprawie na antenie Trójki.

- To był czarny dzień dla relacji polsko-ukraińskich i myślę, że każdy Polak to odczuł. W naszej podzielonej rzeczywistości politycznej reakcja całej klasy politycznej pokazuje, że są rzeczy, na które nie ma zgody - powiedział minister Wojciech Kolarski.

Minister podkreślił, że okres, w którym prezydent Ukrainy otrzymał odznaczenie od Andrzeja Dudy, był pełen nadziei w kwestii relacji obu krajów. - Jaka będzie decyzja premiera Tuska? (w sprawie kontrasygnaty - red.) Nie wiem, ale wiem, że decyzja prezydenta Zełenskiego definitywnie kończy piękny okres - ocenił, dodając, że najnowszy ruch ukraińskiego przywódcy to "budowanie wrogości".

Słowa te wywołały sprzeciw obecnego w studiu Roberta Biedronia. - Jest pan rozsądnym człowiekiem, niech pan znajdzie odrobinę proporcji w tym wszystkim. Naszym wrogiem jest Rosja - powiedział.

Minister przyznał mu rację, zaznaczając, że mowa jednak o kwestii "non possumus". Między politykami wywiązała się gorąca dyskusja, w której Biedroń zarzucał Kolarskiemu, że osoby w kancelarii Nawrockiego "postradały zmysły". - Uważa pan, że nic się nie stało? - dopytywał w odpowiedzi prezydencki minister.

Ukraina. Burza po decyzji Wołodymyra Zełenskiego

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA". Jak wskazał, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

- Bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze - powiedział Donald Tusk, komentując zamiar odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez prezydenta Karola Nawrockiego. Premier ocenił przy tym, że nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem "Bohaterów UPA" było "niepokojące".





