W skrócie W wyniku nocnych ataków Rosji na ukraińskie miasta zginęło co najmniej 12 osób, w tym 12-letnie dziecko.

W Kijowie rannych zostało co najmniej 18 osób, a w Dnieprze 10, gdzie ostrzał wywołał pożary kilku budynków mieszkalnych.

W Charkowie dwie osoby zostały ranne podczas ataku rosyjskich dronów.

Według najnowszych doniesień lokalnych władz, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 12 - sześć z nich zginęło w atakach na Odessę.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował wcześniej o śmierci dwóch osób: 12-letniego chłopca i 35-letniej kobiety. Na platformie Telegram napisał, że 10 osób zostało rannych; sześć z nich trafiło do szpitali. Kliczko przekazał też, że rosyjski ostrzał wywołał pożary wielu budynków, również mieszkalnych.

Szef stołecznej administracji wojskowej, Tymur Tkaczenko podał, że łączna liczba rannych w Kijowie to 18 osób, w tym dziecko. Po godz. 6 ukraińskie służby poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych w atakach na Kijów wzrosła do czterech osób.

Ataki na Ukrainę. Nie żyje 12 osób, dziesiątki rannych

Lokalne władze Dniepru, na południowym wschodzie Ukrainy poinformowały, że w wyniku rosyjskich ataków śmierć poniosła jedna osoba. Ponadto ostrzał spowodował pożary kilku budynków mieszkalnych.

Gubernator obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Ganża napisał na Telegramie, że rannych zostało 10 osób i opublikował zdjęcia płonących budynków mieszkalnych. Najnowsze informacje przekazane przez Ganżę wskazują, że w atakach na Dniepr zginęły dwie osoby.

W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, lokalne władze poinformowały, że dwie osoby zostały ranne w wyniku ataku rosyjskich dronów.

Rosyjska armia przez całą środę atakowała cele na Ukrainie, głównie w obwodach położonych w środkowej i południowej części kraju; m.in. w Odessie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny.

"Na skutek ataku zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych" - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na szefa miejskiej administracji wojskowej, Serhija Łysaka.

Strona rosyjska poinformowała o atakach ukraińskich dronów w rejonie rosyjskiego portu w Tuapse nad Morzem Czarnym. Według lokalnego gubernatora zginęło dwoje dzieci w wieku pięciu i 14 lat, uszkodzeniu uległo wiele budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw.

