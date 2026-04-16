Ostrzał ukraińskich miast. Rośnie bilans ofiar, wśród nich dziecko
W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła ataki na ukraińskie miasta - zginęło co najmniej dwanaście osób, w tym 12-letnie dziecko. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, w wielu miejscach wybuchły pożary. Celem ataków były głównie Kijów, Dniepr i Odessa.
Według najnowszych doniesień lokalnych władz, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 12 - sześć z nich zginęło w atakach na Odessę.
Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował wcześniej o śmierci dwóch osób: 12-letniego chłopca i 35-letniej kobiety. Na platformie Telegram napisał, że 10 osób zostało rannych; sześć z nich trafiło do szpitali. Kliczko przekazał też, że rosyjski ostrzał wywołał pożary wielu budynków, również mieszkalnych.
Szef stołecznej administracji wojskowej, Tymur Tkaczenko podał, że łączna liczba rannych w Kijowie to 18 osób, w tym dziecko. Po godz. 6 ukraińskie służby poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych w atakach na Kijów wzrosła do czterech osób.
Ataki na Ukrainę. Nie żyje 12 osób, dziesiątki rannych
Lokalne władze Dniepru, na południowym wschodzie Ukrainy poinformowały, że w wyniku rosyjskich ataków śmierć poniosła jedna osoba. Ponadto ostrzał spowodował pożary kilku budynków mieszkalnych.
Gubernator obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Ganża napisał na Telegramie, że rannych zostało 10 osób i opublikował zdjęcia płonących budynków mieszkalnych. Najnowsze informacje przekazane przez Ganżę wskazują, że w atakach na Dniepr zginęły dwie osoby.
W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, lokalne władze poinformowały, że dwie osoby zostały ranne w wyniku ataku rosyjskich dronów.
Rosyjska armia przez całą środę atakowała cele na Ukrainie, głównie w obwodach położonych w środkowej i południowej części kraju; m.in. w Odessie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny.
"Na skutek ataku zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych" - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na szefa miejskiej administracji wojskowej, Serhija Łysaka.
Strona rosyjska poinformowała o atakach ukraińskich dronów w rejonie rosyjskiego portu w Tuapse nad Morzem Czarnym. Według lokalnego gubernatora zginęło dwoje dzieci w wieku pięciu i 14 lat, uszkodzeniu uległo wiele budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw.