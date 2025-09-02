Kanclerz Niemiec Friedrich Merz udzielił wywiadu telewizji Sat.1. Polityk ostro wypowiedział się na temat rosyjskiego dyktatora w kontekście ewentualnych ustępstw Unii Europejskiej i Niemiec wobec Kremla.

-To zbrodniarz wojenny. To być może największy zbrodniarz wojenny naszych czasów - powiedział szef CDU.

- Musimy sobie po prostu jasno powiedzieć, jak obchodzić się ze zbrodniarzami wojennymi. Tu nie ma miejsca na ustępstwa - zastrzegł.

Niemieckie media: Kanclerz nigdy tak ostro nie wypowiedział się o Rosji i Putinie

Merz już wcześniej jako kanclerz zarzucał Rosji popełnianie "najcięższych zbrodni wojennych" oraz "terroryzowanie ludności cywilnej".

Jednak komentarz z wtorkowej rozmowy z Sat.1 uznawany jest w Niemczech za retorycznie najdalej posuniętą krytykę Putina ze strony szefa rządu.

Merz w ostatnich dniach często werbalnie atakował Rosję.

Stwierdził on, że "wszystkie wysiłki pokojowe podejmowane w ostatnich tygodniach zostały skontrowane jeszcze bardziej agresywnym postępowaniem reżimu w Moskwie wobec ludności w Ukrainie". Odniósł się w ten sposób do wyjątkowo brutalnych bombardowań ukraińskich miast w czasie, gdy trwały rozmowy m.in. na linii Biały Dom - Kreml.

Merz wyklucza kapitulację Ukrainy. Nie chce jednak wysłać żołnierzy

Merz wielokrotnie powtarzał, że pomoc RFN dla broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainy jest niezachwiana, a kapitulacja tego kraju wykluczona.

Jednocześnie publicznie nie zadeklarował, że Niemcy są gotowe wysłać nad Dniepr swoje oddziały w ramach gwarancji bezpieczeństwa.

W ocenie kanclerza wojna prawdopodobnie będzie trwała jeszcze długo, bo Putin nie jest gotowy na żadne kompromisy.

