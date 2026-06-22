W skrócie Rosyjskie wojska zbliżają się do Słowiańska i Kramatorska, zmuszając ludność cywilną do ucieczki.

Siły rosyjskie koncentrują się na atakowaniu i niszczeniu Słowiańska oraz Kramatorska, które są ostatnimi większymi punktami oporu Ukrainy w obwodzie donieckim.

Ewakuacja prowadzona jest w sposób dobrowolny, a głównym miejscem tranzytowym dla przesiedleńców stała się miejscowość Łozowa w obwodzie charkowskim.

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Wojska rosyjskie powoli zbliżały się do miast Łyman i Konstantynówka. Zbliżyły się na tyle do Słowiańska, że zaczęły regularnie go atakować, co wywołało exodus ludności cywilnej - opisuje "The New York Times".

Według lokalnych władz do kwietnia miasto opuszczało co tydzień około tysiąca osób. Liczba ludności spadła do mniej niż 44 tys. z około 50 tys. w marcu.

Rosja naciera na Słowiańsk i Kramatorsk. "Ostatnie bastiony"

Amerykański dziennik zaznacza, że Rosja wciąż dysponuje przewagą liczebną i większą siłą ognia. Po latach wyniszczających działań wojennych w regionie jej siły koncentrują się na miastach "pasa twierdz": Słowiańsku, Kramatorsku, Drużkiwce i Konstantynówce, stanowiących część około 20 procent obszaru obwodu donieckiego, który Ukraina nadal kontroluje.

Jak czytamy, wojska rosyjskie przedarły się do Konstantynówki, Drużkiwka zamieniła się w pustkowie, Słowiańsk i Kramatorsk pozostają "ostatnimi prawdziwymi bastionami Ukrainy w obwodzie donieckim".

Jednocześnie "NYT" podkreśla, że na chwilę obecną nie ma bezpośredniego zagrożenia zdobycia tych miast przez Moskwę. Jednak siły rosyjskie zbliżyły się na tyle, by możliwe stało się atakowanie ich bombami szybującymi i eksplodującymi dronami. Z miast uciekają tysiące cywilów.

"Przez lata Słowiańsk i Kramatorsk utrzymywały się, podczas gdy wojska rosyjskie zbliżały się coraz bardziej. Miasta te są chronione przez fortyfikacje, które Ukraina wzniosła po tym, jak Rosja po raz pierwszy wznieciła konflikt we wschodniej Ukrainie w 2014 roku" - opisuje gazeta.

W grudniu, gdy wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad miastem Siewiersk, położonym na wzgórzu, "ogniwa pasa twierdz zaczęły pękać" - czytamy.

Wojna w Ukrainie. Kramatorsk "znika" w oczach. Miasto pustoszeje

Z map działań wojennych wynika, że siły rosyjskie wciąż posuwają się naprzód, na wschód od Kramatorska i Słowiańska. Według szacunków przy obecnym tempie natarcia zdobycie tych miast i reszty obwodu donieckiego zajęłoby Moskwie lata.

"NYT" przypomina, że Kreml potrzebował 18 miesięcy na zajęcie Torecka, a Pokrowska, innego miasta w regionie - 22 miesięcy.

Według dziennika Rosja może zniszczyć miasta bez konieczności ich zajmowania. Starszy porucznik Wadym Kostrycki, dowódca 30. brygady zmechanizowanej, powiedział, że siły rosyjskie starają się zbliżyć jak najbardziej, aby móc przejąć kontrolę nad szlakami logistycznymi i zmusić Kramatorsk i Słowiańsk do poddania się.

Wojskowy dodał, że Kramatorsk już "znika" na jego oczach, z każdym atakiem pustoszejąc coraz bardziej, gdyż Rosja koncentruje się na "niszczeniu obszarów mieszkalnych" w tym mieście i w Słowiańsku.

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Aby przeciwdziałać atakom dronów, nad drogami instalowane są specjalne siatki. Placówki medyczne w regionie działają w warunkach ciągłego zagrożenia i przygotowują się na ewentualne pogorszenie sytuacji.

Ewakuacja ludności cywilnej, koordynowana przez organizacje humanitarne i policję, na razie pozostaje w dużej mierze dobrowolna. Głównym węzłem tranzytowym dla osób przesiedlonych z obwodu donieckiego stało się miasto Łozowa w obwodzie charkowskim, do którego codziennie przyjeżdżają autobusy z uchodźcami.

"Bachmut. Awdijiwka. Czasiw Jar. Toreck. Wszystkie te miasta spotkał ten los i są teraz w centrum uwagi tych, którzy ewakuują się ze Słowiańska, Kramatorska i okolic" - pisze "New York Times".

Źródło: "NYT"





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