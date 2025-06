- Rosjanie są na to za słabi. Nie mogą nawet pokonać Ukrainy, więc nie mogą też tak naprawdę zaatakować NATO - powiedział.

Odpowiadając na inne pytanie zadane mu przez dziennikarzy, węgierski premier stwierdził jednocześnie, że to Ukraina "przegrywa wojnę" , w związku z czym prawdziwe negocjacje w kierunku jej zakończenia odbędą się bez jej udziału, między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

- Ani Europa, ani Ukraina nie będą w stanie dojść do porozumienia z Rosją. Ukraina, bo przegrywa wojnę, a Europa, bo jest w nią zbyt zaangażowana - wskazał.

Wcześniej jednak Orban nie był aż tak kategoryczny w swoich osądach, a nawet oskarżał zachodnich partnerów Ukrainy o to, "stwarzają zagrożenie wybuchu III wojny światowej" , jeżeli zdecydują się wysłać na front potencjalny kontyngent wojskowy.

W poniedziałek Orban zadeklarował także, że jeśli prezydent Rosji Władimir Putin przyjedzie na Węgry, to zostanie "przyjęty tak, jak na to zasługuje". Międzynarodowy Trybunał Karny nazwał zaś "upolitycznioną organizacją", która "w ogóle go nie interesuje".