W skrócie Viktor Orban poinformował o istnieniu tajnego dokumentu dotyczącego planów Unii Europejskiej wobec Ukrainy.

Orban przekazał, że według dokumentu Ukraina może dołączyć do UE najpóźniej w 2027 roku, a wsparcie finansowe dla niej miałoby wynieść dodatkowe setki miliardów dolarów.

Wołodymyr Zełenski skrytykował w Davos europejskich przywódców oraz wezwał do zaostrzenia sankcji wobec Rosji.

Orban najpierw skomentował wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Prezydent Ukrainy zaznaczał, że minął rok, a Europa nadal nie zrozumiała, jak ma się bronić przed Rosją.

"Zaskakujące jest to, że w swoim przemówieniu (Zełenski) skrytykował też wszystkich innych europejskich przywódców" - napisał w piątek na X Orban.

Natomiast w dalszej części wpisu Orban odniósł się do swoich słów o "tajnym planie" Unii Europejskiej wobec Ukrainy, który - jak mówił - został wręczony unijnym liderom. "Nie musieliśmy długo czekać na odpowiedź z Brukseli" - podkreślił.

"Wczoraj wieczorem (przewodnicząca Komisji Europejskiej) Ursula von der Leyen przedstawiła plan rozwoju Ukrainy. Brukselczycy zaakceptowali w nim wszystkie ukraińskie żądania. 800 mld dolarów dla Ukrainy, przyspieszenie akcesji do UE do 2027 roku i dalsze wsparcie aż do 2040 roku" - wyjaśnił Orban.

Chodzi o czwartkowy nieformalny szczyt UE. Dzień po nim w rozmowie z mediami Orban zaznaczył, że dokument, do którego się odnosi, jest tajny, dlatego nie może o nim mówić. Mimo to przekazał, iż Unia rozważa przekazanie Kijowowi dodatkowych 700 mld dolarów.

- To był kopniak w klatkę piersiową, jakby dostać bombą atomową - mówił, cytowany przez portal Telex. Wówczas po raz pierwszy stwierdził, że "zgodnie z dokumentem" Ukraina przystąpi do UE najpóźniej w 2027 roku.

Orban wyraził przekonanie, że - mimo zamiarów obecnych władz Ukrainy - Kijów nie wyda zgody na przyjęcie unijnego prawa w kraju. "Jego zdaniem przez sto lat nie będzie Zgromadzenia Narodowego, które zagłosowałoby za członkostwem Ukrainy w UE" - opisywał Telex.

- Ukraińcy uważają, że jedynym sposobem na usunięcie tej przeszkody, zwanej Węgrami, jest utworzenie proukraińskiego rządu na Węgrzech. I nad tym właśnie pracują - dopowiedział Orban.

Podczas czwartkowego przemówienia w Davos prezydent Zełenski zauważył, że "siły, które próbują zniszczyć Europę, nie tracą ani jednego dnia, działają swobodnie, nawet w obrębie Europy".

- Każdy Viktor, który żyje z europejskich pieniędzy, a jednocześnie próbuje sprzedać europejskie interesy, zasługuje na policzek. A jeśli czuje się komfortowo w Moskwie, nie oznacza to, że powinniśmy pozwolić europejskim stolicom udawać małe Moskwy - powiedział ukraiński przywódca.

Zełenski zaapelował też do Europy, by - w ślad za Stanami Zjednoczonymi - zatrzymywała tankowce rosyjskiej floty cieni i konfiskowała przewożoną przez nie ropę naftową. - Jeśli Putin ma pieniądze, w Europie trwa wojna - ocenił Zełenski.

- Europa powinna robić więcej, aby jej sankcje blokowały działania Rosji z większą siłą - podkreślił prezydent Ukrainy.

