W skrócie Viktor Orban zapowiedział, że Węgry szukają sposobów na obejście amerykańskich sankcji na rosyjskie firmy naftowe.

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Rosnieft, Łukoil i ich spółki zależne, co stanowi poważny problem dla uzależnionych od rosyjskiej ropy Węgier.

Kreml stanowczo zareagował na restrykcje USA i decyzje UE, grożąc poważnymi konsekwencjami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O tym, że Budapeszt będzie chciał uniknąć bolesnych konsekwencji nałożenia na rosyjskich gigantów naftowych amerykańskich sankcji Orban mówił w piątkowym wywiadzie dla Radia Kossuth.

- Pracujemy nad znalezieniem sposobu na ominięcie sankcji USA wobec rosyjskich firm naftowych - przekazał.

Jak dodał, na ten temat rozmawiał już z węgierską spółką naftowo-gazową MOL.

USA nakładają sankcje na rosyjskie koncerny. Budapeszt ma kłopoty

Restrykcje nałożone przez Departament Skarbu USA dotyczą nie tylko Rosnieftu i Łukoilu, ale też 34 spółek zależnych obu koncernów. Rosnieft to największy producent ropy w Rosji, odpowiadający za niemal połowę krajowej produkcji tego surowca, co stanowi sześć procent światowego wydobycia.

Eksperci szacują, że Węgry mogą wkrótce znaleźć się pod dużą presją, gdyż Rosnieft jest obecny w tym kraju właśnie poprzez wspomniany MOL, a Łukoil ma tam niewielką sieć stacji paliw, działającą najprawdopodobniej w oparciu o zasady związane z już wprowadzonymi sankcjami.

Budapeszt od wielu lat jest silnie uzależniony od rosyjskiej ropy, co utrudnia mu całkowite zerwanie współpracy z Rosją. Właśnie dlatego Viktor Orban starł się ostatnio z szefem MSZ Polski Radosławem Sikorskim.

W jednym z wpisów na X Sikorski wyraził bowiem nadzieję na to, że Ukraińcy zniszczą rurociąg dostarczający na Węgry rosyjską ropę. W odpowiedzi oburzony węgierski premier zarzucił polskiemu rządowi, że znajduje się "pod wpływem wojennej psychozy".

Węgry, obok Słowacji, są największym odbiorcą rosyjskiej ropy w Unii Europejskiej.

Kreml oburzony decyzją Trumpa. Grozi konsekwencjami

Sankcje przeciwko rosyjskim koncernom i ich spółkom zależnym ogłoszone zostały w środę. Tego samego dnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że na razie nie planuje spotkać się z Władimirem Putinem. Wcześniej twierdził, że do spotkania dojdzie wkrótce w Budapeszcie.

Jednocześnie 19. już pakiet sankcji wobec Rosji przyjęły kraje Unii Europejskiej. Rada UE zatwierdziła decyzję o całkowitym wstrzymaniu importu gazu z Rosji od 1 stycznia 2028 r.

W reakcji na te wydarzenia Kreml oświadczył, że ostatnie działania Trumpa są niczym "akt wojny przeciwko Rosji", a Europa działa tylko na swoją niekorzyść. Podkreślono przy tym, że działania Zachodu będą miały swoje konsekwencje, zaś cele Moskwy w Ukrainie "pozostają niezmienne".

Źródło: Reuters, Interia

"Komedia, która nas ośmiesza". Bosak uderza w Sikorskiego Polsat News Polsat News