W skrócie Premier Węgier Viktor Orban uznał, że Rosja wygrała wojnę z Ukrainą i podkreślił, że los Ukrainy zależy od zachodniego wsparcia.

Orban wyraził krytykę wobec polityki UE oraz sceptycyzm wobec ewentualnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Węgierski przywódca sugeruje, że Europa powinna samodzielnie negocjować z Rosją pokój i podkreśla znaczenie handlu energią.

W ocenie premiera prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski znajduje się w trudnej sytuacji, a Ukraina nie kapituluje tylko dlatego, że otrzymuje europejską broń i wsparcie finansowe, podczas gdy amerykańska pomoc słabnie. - Wojna skończyłaby się dawno temu, gdyby to wsparcie ustało - stwierdził węgierski przywódca, cytowany przez dziennik "Nepszava".

Zdaniem Orbana Europa lepiej dbałaby o swoje interesy, gdyby samodzielnie negocjowała z Rosją przyszłość kontynentu. Orban zaznaczył przy tym, że kluczową sprawą jest przywrócenie funkcjonowania handlu energią, ponieważ "polityki światowej nie należy interpretować na osi dobra i zła, ale w oparciu o równowagę sił" - powiedział Viktor Orban.

Premier Węgier skrytykował też UE za wykorzystywanie wojny w Ukrainie do "odbierania przez brukselskie instytucje uprawnień państw członkowskich". Odnosząc się do ewentualnego członkostwa Ukrainy w UE, powiedział, że "nigdy nie powinno ono zostać przyznane, bo interesy Węgier są temu wyraźnie przeciwne".

Węgry. Viktor Orban o upadku Ukrainy: W jeden dzień

Orban ocenił, że Ukraińcy odnoszą się do Węgier lekceważąco, ale wiedzą, że Budapeszt nie jest zainteresowany destabilizacją Ukrainy, ponieważ rozpadający się kraj sąsiedni stanowiłby zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony węgierskiej mniejszości.

Węgierski lider zaznaczył, że jego kraj potrzebuje stabilnej, funkcjonującej Ukrainy, a Kijów tę sytuację wykorzystuje. - Moglibyśmy doprowadzić do upadku Ukrainy w jeden dzień. To po prostu nie leży w naszym interesie - cytuje węgierskiego przywódcę dziennik "Nepszava".

Wojna w Ukrainie. Węgry poza unijną deklaracją

Premier Węgier w ostatnich dniach kilkukrotnie zabierał głos w sprawie wojny w Ukrainie. Najpierw Budapeszt jako jedyny w UE nie podpisał wspólnej deklaracji europejskich liderów, w której stwierdzono, że "drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy".

Później Orban tłumaczył ten krok, twierdząc, że "w oświadczeniu próbuje się przedstawić warunki przed spotkaniem, na które liderzy UE nie zostali nawet zaproszeni". Mowa o piątkowym szczycie z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina, który odbędzie się na Alasce.

"Smutne jest to, że UE zacietrzewiła się w swoim stanowisku, a jedyną gorszą rzeczą byłoby, gdybyśmy zaczęli wydawać instrukcje z tylnego siedzenia" - ocenił premier Węgier.

Spotkanie Trump - Putin a wojna w Ukrainie. Orban z własną propozycją

W zamian za to Orban wyszedł z propozycją zorganizowania własnego szczytu UE -Rosja, by "dać szansę pokojowi".

W międzyczasie głos w sprawie nadchodzących negocjacji pokojowych zabrał minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. "Prowojenni politycy UE wykorzystują każdy dzień, aby podważać drogę do pokoju i sabotować sukces spotkania Trump - Putin" - ocenił w swoim wpisie na platformie X, uderzając w europejskich przywódców.

Źródła: "Nepszava", Reuters, Interia

