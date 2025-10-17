W skrócie Viktor Orban rozmawiał z Władimirem Putinem o organizacji szczytu z udziałem Donalda Trumpa w Budapeszcie.

Premier Węgier zapewnił, że Putin może bezpiecznie wjechać na Węgry i wziąć udział w negocjacjach.

Kreml zapowiada, że spotkanie Putina i Trumpa może odbyć się w ciągu dwóch tygodni.

"Odbyła się rozmowa z prezydentem Rosji. Przygotowania idą pełną parą!" - napisał na Facebooku Viktor Orban, który w piątek rozmawiał z Władimirem Putinem na temat organizacji jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ma do niego dojść w najbliższych tygodniach w Budapeszcie.

Kreml poinformował, że podczas piątkowej rozmowy między przywódcami Rosji i Węgier prezydent Władimir Putin przekazał Viktorowi Orbanowi informacje na temat swojej czwartkowej rozmowy z Donaldem Trumpem. Orban miał z kolei wyrazić gotowość do zorganizowania szczytu między przywódcami w Budapeszcie. Premier Węgier zapewnił również prezydenta Rosji, że ten będzie mógł wjechać do kraju bez obaw o aresztowanie.

- Upewnimy się, że będzie mógł wjechać na Węgry, odbyć udane negocjacje i wrócić do domu. Nie musimy się w tej sprawie z nikim konsultować. Jesteśmy suwerennym państwem. Przyjmiemy Putina z szacunkiem, ugościmy go i zapewnimy mu warunki do negocjacji z amerykańskim prezydentem - przekazał węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto.

Tymczasem rzecznik prasowy niemieckiego rządu Steffen Meyer zaapelował w piątek do Węgier, by przestrzegały zapisów Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). W związku z wydanym przez MTK nakazem aresztowania Putina węgierskie władze są formalnie zobowiązane do zatrzymania go, gdy tylko pojawi się on na terytorium Węgier.

Spotkanie Putina z Trumpem. "Wiele rzeczy do ustalenia"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w piątek, że spotkanie Putina z Trumpem w Budapeszcie może odbyć się w najbliższym czasie. - Szczyt rzeczywiście może się odbyć w ciągu dwóch tygodni lub nieco później. Istnieje wzajemne przekonanie, że nic nie powinno być odkładane na później - stwierdził.

Jednocześnie zaznaczył, że obie strony mają jeszcze do ustalenia wiele rzeczy zanim dojdzie do spotkania w stolicy Węgier. - Jest wiele kwestii, muszą zostać ustalone zespoły negocjacyjne i tak dalej. Wszystko będzie przebiegać etapami, ale oczywiście istnieje wola (Władimira Putina - red.) do spotkania - powiedział Pieskow. Rozmowy przed szczytem mają prowadzić minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow i sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Decyzja o spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem zapadła w czwartek podczas rozmowy telefonicznej, jaką odbyli obaj przywódcy. W piątek z kolei Trump spotka się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

