Wojna w Ukrainie

Orban napisał list w sprawie Ukrainy. "Nie poprę"

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Nie poprę żadnej korzystnej dla Ukrainy decyzji, dopóki nie wróci ona do normalności - napisał premier Węgier Viktor Orban w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy. Wcześniej rząd w Budapeszcie zapowiedział, że zawetuje 20. pakiet unijnych sankcji na Rosję oraz zablokuje wartą 90 mld pożyczkę dla Ukrainy.

Dwóch mężczyzn w garniturach mówiących przy mikrofonach, stojących na tle flag i białej oraz czerwono-zielonej dekoracji.
Premier Węgier Viktor Orban (P) napisał list do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy (L)ALEX BRANDON / POOL / IDA MARIE ODGAARD / RITZAU SCANPIX AFP

  • Viktor Orban zadeklarował w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy, że nie poprze żadnej decyzji korzystnej dla Ukrainy, dopóki kraj ten nie wróci do normalności.
  • Rząd w Budapeszcie zapowiedział weto dla 20. pakietu unijnych sankcji na Rosję oraz blokadę pożyczki o wartości 90 mld euro dla Ukrainy.
  • Spór między Ukrainą a Węgrami dotyczy dostaw rosyjskiej ropy naftowej za pośrednictwem rurociągu Przyjaźń.
"Nie ma technicznych przeszkód stojących na drodze do przywrócenia transportu ropy rurociągiem Przyjaźń na Węgry. Wymaga to jedynie decyzji politycznej Ukrainy" - napisał w liście węgierski premier.

"Jak wiesz, jestem jednym z najbardziej zdyscyplinowanych i konsekwentnych członków Rady Europejskiej. W pełni rozumiem twoje zmartwienia. Ale ty także z pewnością widzisz absurd tej sytuacji: podejmujemy decyzję korzystną finansowo dla Ukrainy, z którą osobiście się nie zgadzam, a następnie Ukraina tworzy energetyczną sytuację nadzwyczajną na Węgrzech, a ty prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe" - oznajmił Orban, zwracając się do przewodniczącego Rady Europejskiej.

Premier Węgier Viktor Orban i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Wojna w Ukrainie

Ukraina miała propozycję dla Orbana. "Węgry wybrały szantaż"

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    "Nie mogę wesprzeć jakiejkolwiek decyzji korzystnej dla Ukrainy, dopóki nie wróci ona do normalności" - dodał.

    Orban uderza w Zełenskiego. "Grozi Węgrom"

    Premier Węgier w mediach społecznościowych opublikował również wpis związany z czwartą rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Cztery lata bezsensownego zabijania, setki tysięcy straconych żyć. Od czterech lata europejskie i węgierskie rodziny ponoszą konsekwencje gospodarcze tej wojny" - napisał Orban.

    Szef węgierskiego rządu skrytykował również prezydenta Ukrainy. "Węgry od początku popierały pokój. Mimo to, nawet dzisiaj, w rocznicę, prezydent Wołodymyr Zełenski grozi i nakłada presję na Węgry, ponieważ odmówiliśmy dołączenia do wojny, odmówiliśmy wysłania pieniędzy Ukrainie i nie zrezygnowaliśmy z opłacalnej rosyjskiej energii" - stwierdził.

    Orban zaatakował również opozycję przed zbliżającymi się w kraju wyborami. "Jest jasne, że cała węgierska opozycja popiera Ukrainę. Ich celem jest chaos, braki paliwa i wyższe ceny przed wyborami. Wspierają Zełenskiego, a nie obywateli Węgier. Po czterech latach stawka jest oczywista. W kwietniu Węgrzy muszą wybrać Fidesz" - napisał.

    Costa napisał do Orbana. "Inna wersja faktów"

    W piśmie skierowanym przez Costę do Orbana unijny polityk zauważył, że "Ukraina przedstawiła inną wersję faktów w sprawie tranzytu ropy na Węgry". Przewodniczący Rady Europejskiej wezwał premiera Węgier do przestrzegania decyzji podjętej przez przywódców państw członkowskich, ponieważ - jak zaznaczył - żaden kraj nie może podważać wiarygodności postanowień, które zapadły na takim szczeblu.

    Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto
    Świat

    Węgry stawiają warunek blokady dla Ukrainy. "Atak na suwerenność"

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki

      Rząd w Budapeszcie zapowiedział wcześniej, że zablokuje unijną pożyczkę o wartości 90 mld euro dla Ukrainy. Szefowie państw i rządów UE, w tym Orban, zgodzili się na jej udzielenie w grudniu 2025 r. Teraz państwa UE muszą jednomyślnie zgodzić się na zaciągnięcie kredytu przez UE, chociaż Węgry i Słowacja będą zwolnione z jakichkolwiek zobowiązań.

      Costa zapewnił Orbana, że podniesie kwestię tranzytu rosyjskiej ropy na Węgry w rozmowie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim we wtorek, w czwartą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę.

      Wojna w Ukrainie. Rurociąg Przyjaźń uszkodzony w rosyjskim ataku

      Rurociąg Przyjaźń, będący głównym szlakiem transportujący rosyjską ropę naftową przez Ukrainę na Węgry i Słowację, jest nieczynny od końca stycznia, gdy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. Operator ukraińskiego systemu rurociągów naftowych Ukrtransnafta przekazał 20 lutego, że ropociąg został poważnie uszkodzony i jest remontowany.

      W odpowiedzi na przerwanie dostaw Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Ponadto władze Słowacji wstrzymały dostawy energii elektrycznej, a Węgry zagroziły, że mogą podjąć podobną decyzję. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji, dopóki transport ropy nie zostanie wznowiony.

      Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto
      Wojna w Ukrainie

      Negocjacje w sprawie sankcji na Rosję. Blokada Węgier

      Marta Stępień
      Marta Stępień
