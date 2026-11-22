W skrócie Wołodymyr Zełenski zaproponował przeprowadzenie misji humanitarnych w 15 miejscowościach obwodów chersońskiego i zaporoskiego na wzór ewakuacji z Ołeszek.

Lista obejmuje miejscowości takie jak Radeńsk, Hoła Prystań czy Wasylówka, a jej aktualizacja zależy od ustaleń dotyczących liczby i stanu zdrowia mieszkańców.

Inicjatywa ewakuacji z Ołeszek, za którą Zełenski podziękował Melanii Trump, pozwoliła na bezpieczne wywiezienie niemal 800 osób w przełomie października i listopada.

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"Po raz kolejny dziękujemy pierwszej damie USA za Ołeszki, za odblokowanie miejscowości i ewakuację naszych ludzi, obywateli Ukrainy. Omówiliśmy tę kwestię z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Mychajłem Drapatym i dzisiaj ponownie zatwierdziliśmy listę. Szczegółowo rozmawialiśmy o tych misjach humanitarnych, liczbie osób, które możemy ewakuować, oraz o dotychczasowych przygotowaniach" - poinformował Zełenski w rozmowie z dziennikarzami w komunikatorze WhatsApp.

Prezydent dodał, że zaktualizowaną listę miejscowości przekazano już ukraińskiemu rzecznikowi praw człowieka Dmytrowi Łubincowi oraz stronie amerykańskiej.

Szykuje się powtórka z Ołeszek? Zełenski proponuje kolejne ewakuacje

W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy na liście znalazły się miejscowości: Radeńsk, Kostohryzowe, Hoła Prystań, Stara Zburjiwka, Nowa Zburjiwka, Hładkiwka, Wełyki Kopani, Kardaszynka i Wełyka Kardaszynka.

W obwodzie zaporoskim są to natomiast: Majaczka, Złatopil, Dniprorudne, Kamjanske, Werchnia Krynyca i Wasylówka.

Według prezydenta lista będzie nadal aktualizowana po ustaleniu liczby osób przebywających w miejscowościach na okupowanych terytoriach oraz ich stanu zdrowia.

Na początku listopada rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec poinformował, że w Ukrainie przygotowywane są możliwości zorganizowania dodatkowej bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej z okupowanych przez Rosję Ołeszek i sąsiednich miejscowości.

Ludność Ołeszek ewakuowana. Zełenski podziękował żonie Trumpa

5 listopada Łubinec wręczył pierwszej damie USA Melanii Trump przyznany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Order Księżnej Olgi I klasy.

Zawieszenie broni w Ołeszkach trwało od 27 października do 1 listopada. Według żony prezydenta USA Donalda Trumpa, w ramach tej inicjatywy, realizowanej przez strony ukraińską i rosyjską we współpracy z Waszyngtonem, umożliwiono ewakuację prawie 800 osób.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Władze w Kijowie informowały wcześniej o dramatycznej sytuacji mieszkańców tej miejscowości. Strona amerykańska potwierdzała, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywało tam do niedawna około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.



