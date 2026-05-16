W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały zakłady chemiczne Niewinnomysskij Azot, wybuchł potężny pożar.

Fabryka, będąca głównym producentem nawozów azotowych w Rosji, stała się celem ukraińskiego ataku co najmniej po raz szósty, a wcześniejsze ataki miały miejsce w czerwcu 2025 oraz dwukrotnie w 2026 roku.

Najpoważniejszy dotąd atak odnotowano w czerwcu 2025, gdy zakład został trafiony przez 13 ukraińskich dronów.

Niewinnomysskij Azot należy do grupy EuroChem, która jest największym dostawcą rosyjskiego nawozu na polski rynek.

W nocy na kanale Exilnova+ opublikowane zostało nagranie ogromnego pożaru infrastruktury przemysłowej. Analitycy ASTRA ustalili, że przedstawia ono zakłady Niewinnomysskij Azot.

"W nocy 16 maja mieszkańcy Niewinnomysska w kraju stawropolskim zgłosili eksplozje. Według analizy ASTRY, opartej na nagraniach naocznych świadków, opublikowanych przez kanał Exilenova+, zakłady Azot w Niewinnomyssku płoną po ataku. Nagranie zostało zrobione na placu 50-lecia Października, w odległości około 2-2,5 km od terenu zakładu" - podali analitycy.

Niewinnomysskij Azot to największy producent nawozów azotowych w Rosji. Co roku produkuje kilka milionów ton środków, które za pośrednictwem EuroChem Group trafiają na rynki na całym świecie. EuroChem to także główny dostawca rosyjskich nawozów na rynek polski.

Jak podają analitycy, Niewinnomysskij Azot stał się celem skutecznego ukraińskiego ataku co najmniej po raz szósty. Po raz pierwszy Ukraińcom udało się zaatakować zakłady w czerwcu 2025 r. W 2026 r. fabryka była atakowana dwukrotnie, w styczniu i marcu.

Dotychczas najpoważniejszy atak miał miejsce w czerwcu 2025 r. kiedy w zakłady uderzyło 13 ukraińskich dronów.

"Wybite zostały drzwi, okna i pomieszczenia jednego z warsztatów. Uszkodzony został również dach stołówki i ochrona przeciwdronowa zakładu. 800 pracowników zakładu przeczekało atak w schronie przeciwbombowym, nie przeprowadzono ewakuacji. W związku z tym pracę przedsiębiorstwa trzeba było zawiesić." - podali analitycy Astra.

Nagrania opublikowane w sobotę świadczą jednak o tym, że sytuacja w Azotach jest znacznie poważniejsza, niż w miało to miejsce w przypadku wcześniejszych ukraińskich uderzeń.

Źródło: Astra, Exilnova+

