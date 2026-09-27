W skrócie Prezydent Ukrainy poinformował, że podczas operacji Vivaldi wojska na kierunku Łyman w obwodzie donieckim osiągnęły znaczące postępy i zadawane są duże straty przeciwnikowi.

Strategia operacji Vivaldi, podzielona na cztery etapy, doprowadziła już do rozbicia rosyjskich linii obronnych i odzyskania 125 km2 terytorium, w tym 50 km2 całkowicie oczyszczonych.

Kluczowe dla powodzenia były działania w zakresie walki radioelektronicznej, precyzyjne wykorzystanie dronów i artylerii oraz przecięcie rosyjskich szlaków zaopatrzeniowych, co znacznie zwiększyło rosyjskie straty.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Komunikat opublikowany przez ukraińskiego przywódcę pojawił się po cotygodniowym sprawozdaniu przedstawianym przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy. Generał dywizji Mychajło Drapaty szczegółowo omówił dotychczasowe osiągnięcia jednostek walczących na linii frontu, a także przedstawił kolejne cele operacyjne.

"Nasze wojska na kierunku Łyman w obwodzie donieckim osiągnęły znaczące rezultaty w ramach operacji Vivaldi oraz zgrupowania wojsk DSHW w ramach innej naszej aktywnej operacji obronnej. Niszczenie okupanta trwa, wyznaczone cele są osiągane" - ogłosił Wołodymyr Zełenski.

Jednocześnie prezydent potwierdził, że obecnie najcięższe walki z Rosjanami toczą się na trzech kierunkach: Pokrowskim, Konstantynowskim i Łymanskim.

"Na szczególną uwagę zasługują wyniki osiągnięte w tym tygodniu przez żołnierzy 3. Korpusu Armijnego i 68. Samodzielnej Brygady Lotnictwa Mobilnego im. Ołeksy Dowbusza z 8. Korpusu Sił Zbrojnych Ukrainy" - czytamy.

Wojna na Ukrainie. Kontrofensywa "Vivaldi"

Nazwa operacji nawiązuje do słynnego dzieła muzycznego Antonio Vivaldiego (Cztery pory roku). Zaplanowana przez sztab gen. Andrija Biłeckiego strategia została podzielona na cztery chronologiczne etapy ("sezony"), z których pierwsze dwa doprowadziły już do rozbicia rosyjskich linii obronnych na północ od miejscowości Łyman.

W łącznym rozliczeniu pierwszych dwóch "sezonów" wojska ukraińskie przywróciły kontrolę nad 125 kilometrami kwadratowymi terytorium (z czego około 50 km2 zostało całkowicie oczyszczonych z obecności rosyjskich żołnierzy).

Cios w rosyjską logistykę i ogromne straty Rosjan

Kluczowym elementem operacji "Vivaldi" okazało się natychmiastowe obezwładnienie wroga za pomocą środków walki radioelektronicznej (WRE) oraz precyzyjnego ognia dronów i artylerii.

Ukraińskie pododdziały stworzyły nad rejonem walk nieprzepuszczalną "kopułę ochronną", całkowicie pozbawiając rosyjskie dowództwo świadomości sytuacyjnej.

Przecięcie głównych dróg zaopatrzeniowych w strefie przyfrontowej zmusiło Rosjan do wycofania swoich kluczowych węzłów logistycznych głęboko na tyły, a nawet na terytorium samej Federacji Rosyjskiej.

Według szacunków podanych przez gen. Biłeckiego, w trakcie pierwszych dwóch etapów operacji "Vivaldi" bilans rosyjskich strat na kierunku łymańskim przekroczył 3 000 żołnierzy (w tym co najmniej 800 zabitych).

Jak podsumował prezydent Zełenski, w minionym tygodniu łączny bilans strat osobowych wroga (zabici i ranni) na wszystkich odcinkach frontu sięgnął 10 660 żołnierzy.



