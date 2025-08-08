"Ogromne straty". Generał Syrski szczerze o sytuacji w kluczowym mieście

Rosyjska ofensywa na Pokrowsk trwa, a sytuacja ukraińskich obrońców staje się coraz trudniejsza. Według najnowszych danych grupy analitycznej DeepState, Rosjanie mają pod kontrolą wszystkie drogi zaopatrzeniowe go miejscowości. Ukraińcy znajdujący się w mieście stale muszą odpierać ataki prowadzone jednocześnie z trzech stron.

O aktualnej sytuacji w strategicznie ważnym dla frontu mieście, na antenie telewizji TSN, mówił Naczelny Dowódca Zbrojnych Sił Ukrainy. Ołeksandr Syrski przyznał, że Kreml wysłał w ten region wiele jednostek, które prowadzą działania ofensywne.

- Sytuacja tam jest trudna. Naprawdę trudna, ale podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby utrzymać miasto pod kontrolą. Wróg ponosi tam ogromne straty. Każdego dnia dochodzi do rekordowej liczby ataków wroga. Cóż możemy powiedzieć? Nasze Siły Zbrojne zrobią wszystko, aby utrzymać Pokrowsk i aglomerację Pokrowską pod naszą kontrolą - zapewniał.

Generał ujawnił, że w regionie znajduje się obecnie ponad 110 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie próbują otoczyć Pokrowsk

O trudnej sytuacji ukraińskich obrońców w Pokrowsku informuje także portal "Ukraińska Prawda", którego dziennikarze cytują anonimowego dowódcę jednej z jednostek znajdujących się w regionie. Zdaniem wojskowego, Rosjanie są obecnie skupieni na okrążeniu miejscowości.

- Ryzykujemy utratę ludzi, którzy powstrzymywali wroga przez prawie rok na tym kierunku. Obawiamy się, że wszystko może zakończyć się jak w Awdijiwce i Wuhłedarze. Kiedy to utrzymywaliśmy się do końca, straciliśmy zarówno miasta, jak i ludzi. I to jest zły scenariusz - mówił.

Według dowódcy Sztab Generalny powinien zmienić taktykę obrony. - Chodzi o skrócenie linii wzdłuż granic miast, wycofanie się z desantów, aby wzmocnić obronę i dysponować większymi siłami do powstrzymywania (wrogich ataków - red.) - przekonywał.

