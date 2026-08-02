W skrócie Ukraińskie media poinformowały o serii ataków wymierzonych w obiekty znajdujące się w głębi Rosji, w tym rafinerię ropy naftowej w Saratowie, magazyny Wildberries w Nowosiemiejkinie oraz bazę lotniczą w Engels.

W nocy z soboty na niedzielę doszło do uszkodzeń infrastruktury w Engels oraz Saratowie, a w wyniku ataków zginęły dwie osoby, co potwierdziły również lokalne władze rosyjskie.

Dzień przed atakami ukraińskimi siły Rosji przeprowadziły uderzenie na Kijów, w którym zginęło co najmniej dziewięć osób, a 28 zostało rannych.

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Do serii potężnych ataków Ukrainy na terytorium Rosji doszło w nocy z soboty na niedzielę. Wśród celów znalazły się rafineria ropy naftowej w Saratowie, magazyny Wildberries w Nowosiemiejkinie oraz baza lotnicza w Engels.

Informacje o atakach podały kanały monitorujące w serwisie Telegram - Supernova Plus oraz Exilenova Plus. Częściowo potwierdziły je także rosyjskie władze lokalne.

Ukraina - Rosja. Ukraińcy atakują na rosyjskim terytorium

Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin poinformował, że w nocy doszło do uderzeń, w wyniku których uszkodzona została infrastruktura w Engels oraz Saratowie. W atakach życie straciły dwie osoby.

Rafineria Rosnieftu w Saratowie jest jedną z najstarszych rafinerii ropy naftowej w Rosji. W 2023 roku przerób ropy wyniósł niemal 5 mln ton. Na nagraniach z miejsca uderzenia widać dwa ogniska pożarów.

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Na skutek akcji ukraińskich dronów w ogniu stanął także magazyn firmy Wildberries, największego rosyjskiego sprzedawcy internetowego, w Nowosiemiejkinie. Gubernator Wiaczesław Fiedoriszczew potwierdził, że doszło do ataku i że w nocy zamknięto przestrzeń powietrzną nad regionem, nie skomentował jednak skutków uderzenia.

W rosyjskich mediach społecznościowych, mimo wprowadzonego przez władze zakazu publikacji nagrań i zdjęć z ukraińskich ataków, zaroiło się od filmików pokazujących kłęby dymu i ogień w obiektach, które padły ofiarą Ukrainy.

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Jak przekazało w kontrolowanym przez rosyjskie władze serwisie komunikacyjnym Max Ministerstwo Obrony Rosji, "w ciągu ostatniej nocy działające systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 635 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych". Rosjanie tradycyjnie nie informują o liczbie dronów, które dotarły do celu - wyłącznie o tych zestrzelonych.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła na Kijów

Do serii ukraińskich ataków doszło dzień po potężnym ataku sił Rosji na Kijów. W jego wyniku życie straciło co najmniej dziewięć osób, a kolejne 28 zostało rannych.

W wielu rejonach stolicy Ukrainy doszło do pożarów, w ogniu stanęły m.in. sześciopiętrowy budynek mieszkalny, magazyny i samochody. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że uszkodzono także ambasadę Litwy.

"W mieście wybuchło wiele pożarów, a zniszczenia odnotowano w siedmiu dzielnicach. Jak zwykle, Rosjanie uderzyli w zwykłe budynki mieszkalne. Uszkodzonych zostało 18 domów, szkoła, ambasada Litwy oraz obiekty infrastruktury" - napisał w mediach społecznościowych.

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Źródła: Kyiv Independent, Ukraińska Prawda, AFP





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