Ofiary w Zaporożu, Biełgorod bez prądu. Ataki po obu stronach granicy

Co najmniej dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków dronowych na obwód zaporoski. Wśród poszkodowanych jest 14-letni chłopiec. Z kolei rosyjskie władze informują o nocnym ostrzale Biełgorodu, położonego niedaleko granicy z Ukrainą, gdzie doszło do "poważnych zniszczeń" infrastruktury.

Rosja-Ukraina. Zaporoże pod ostrzałem doronów, Biełgorod bez prądu (zdj. ilustracyjne)IRYNA RYBAKOVAAFP

Rosyjskie drony zaatakowały Zaporoże. W wyniku nocnego ostrzału uszkodzone zostały prywatne budynki, a ranny został 14-letni chłopiec. Według władz regionu w wyniku ostrzału bez prądu pozostało około 12 tysięcy odbiorców.

    Szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow poinformował, że o godz. 6.53 wszystkim odbiorcom w centrum regionu przywrócono dostawy energii elektrycznej.

    Wojna w Ukrainie. Nocny ostrzał Zaporoża, zginęło małżeństwo

    W osobnym komunikacie Fiodorow podał, iż w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie zaporoskim zginęło małżeństwo: 49-letni mężczyzna i jego o rok młodsza żona. Łącznie rannych zostało łącznie pięć osób. 

    Podczas nocnych i porannych ataków w regionie działała obrona przeciwlotnicza. Alarmy powietrzne ogłoszono nie tylko w obwodzie zaporoskim, ale także w kilku innych częściach Ukrainy. Według obserwatorów eksplozje słyszano m.in. w Sumach i Kropywnyckim.

    Rosja. Ostrzał Biełgorodu, mieszkańcy bez prądu

    Tymczasem rosyjskie władze poinformowały o ostrzale miasta Biełgorod, położonego niedaleko granicy z Ukrainą. Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow przekazał, że nocny atak wyrządził "poważne szkody" w infrastrukturze cywilnej.

      Gładkow nie podał szczegółowych informacji na temat zniszczeń, zaznaczając jedynie, że władze pracują nad przywróceniem dostaw prądu.

      Rosja i Ukraina deklarowały w ubiegłym tygodniu wstrzymanie wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną, jednak strony nie uzgodniły terminu obowiązywania moratorium. Ostrzały zostały wznowione na początku tego tygodnia, w czasie gdy pod auspicjami Stanów Zjednoczonych prowadzone są rozmowy pokojowe.

      Źródła: UNIAN, Reuters

