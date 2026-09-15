Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Ofensywa Ukrainy, zapowiadają dalsze działania. "Vivaldi ma cztery pory roku"

Alicja Krause

Alicja Krause

"Potwierdzamy doniesienia o ofensywie armii ukraińskiej na północy obwodu donieckiego" - przekazał Trzeci Korpus Armijny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyzwolona z rąk Rosjan została miejscowość Serednie . "Nasza operacja nosi nazwę 'Vivaldi'. A Vivaldi, jak wiadomo, ma cztery pory roku" - stwierdził generał brygady, Andrij Biłecki, zapowiadając kolejne działania.

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Ruiny zniszczonego budynku, rozrzucone gruzy, w tle cerkiew ze złotymi kopułami pod pochmurnym niebem.
Wojna w Ukrainie. Ruszyła operacja "Vivaldi" (zdj. ilustracyjne)IRYNA RYBAKOVA / THE 93RD KHOLODNYI YAR SEPARATE MECHANIZED BRIGADEAFP

W skrócie

  • Trzeci Korpus Armijny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o ofensywie armii ukraińskiej na północy obwodu donieckiego, cytując generała brygady Andrija Biłeckiego.
  • Siły ukraińskie przeprowadziły operację "Vivaldi", która doprowadziła do odbicia miejscowości Serednie, zlikwidowania ognisk infiltracji i zadania strat wojskom rosyjskim, w tym zniszczeń sprzętu oraz dronów.
  • Pododdziały bezzałogowców utrudniły logistykę przeciwnika, a ukraińskie władze przewidują możliwość otwarcia przez Rosjan nowego frontu zimą.
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"W warunkach ciszy informacyjnej jednostki zlikwidowały ogniska infiltracji przeciwnika i oczyściły 75 km kw. terenu. Kolejne 10 km kw. zostało wyzwolone" - przekazał w komunikacie Trzeci Korpus Armijny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Z infiltracji oczyszczone zostały Nowoseliwka, Ołeksandriwka, Jarowa oraz okolice Korowijego Jaru. Wyzwolona została z kolei wieś Serednie w obwodzie donieckim.

Ruszyła operacja "Vivaldi". Ukraińcy chwalą się sukcesem

Według informacji przekazanych przez serwis TSN wyzwolenie części ziem było możliwe dzięki operacji "Vivaldi". Według dowódcy Trzeciego Korpusu Armijnego, generała brygady Andrija Biłeckiego, był to jedynie "pierwszy etap" tej wieloskalowej operacji.

"Fazą przygotowawczą operacji było zdobycie miejscowości Serednia w obwodzie donieckim. Wieś Serednia została wyzwolona spod okupacji i znajduje się obecnie pod naszą pełną kontrolą" Ukrainy - przekazał.

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Według zapewnień Biłeckiego Trzeci Korpus Armijny rozpoczął operację ofensywną, która dopiero zyskuje na tempie i odbywa się w trybie maksymalnej ciszy informacyjnej.

Według komunikatu Korpusu dwóm jednostkom rosyjskiej armii został zadany "druzgocący cios". "Straty wroga na tym etapie obejmują około 1500 żołnierzy, ponad 12 000 dronów oraz setki jednostek sprzętu pancernego, systemów artyleryjskich i pojazdów mechanicznych" - czytamy.

Ofensywa Ukraińców w obwodzie donieckim. To dopiero początek?

Ponadto pododdziały bezzałogowców odcięły wrogowi szlaki logistyczne. W wyniku tych działań "wojska rosyjskie przeniosły operacje zaopatrzenia w paliwa i smary poza granice Ukrainy, do obwodu woroneskiego: rurociąg został zdemontowany, a magazyny przeniesione" - zapewniono.

"Obecnie w otwartych źródłach pojawia się wiele informacji sugerujących, że ostatecznym celem naszych działań ofensywnych jest dotarcie do brzegów rzeki Żerebieć. Jednak nasza operacja nosi nazwę 'Vivaldi'. A Vivaldi, jak wiadomo, ma cztery pory roku. To dopiero pierwsza z nich. Drony, roboty i zmotywowana piechota - tak brzmi pierwsza część 'Vivaldiego'" - oświadczył Biłecki, nawiązując do cyklu "Cztery pory roku" Antoniego Vivaldiego.

O wyzwoleniu wsi Serednie pisał też portal Unian, dodając, że ukraińskie siły powstrzymały także natarcie Rosjan w pobliżu miejscowości Szandryhołowe w obwodzie donieckim.

Denis Prokopenko, który objął dowództwo nad formacją wojskową "Azow", przestrzegał w ostatnim czasie, że zimą Rosjanie mogą otworzyć nowy front. Mają oni dążyć do stworzenia "strefy buforowej" w obwodzie sumskim i czernihowskim. Celem ma być także dalsze atakowanie Kijowa.

Źródła: TSN, Unian

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