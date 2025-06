W poniedziałek wieczorem Rosjanie ostrzelali również miejscowości w obwodzie chersońskim. Na razie wiadomo o co najmniej czterech rannych.

Rosyjska armia próbuje wjechać do Konstantynówki od strony Pokrowska, a dokładnie przez łączącą oba miasta autostradę - wynika z relacji wojskowego. - To tutaj toczą się teraz najbardziej zacięte walki - dodał, odnosząc się do sytuacji wokół Konstantynówki.