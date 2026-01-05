Wojna w Ukrainie
Odkryli tajne przejście, Rosjanie rozbici. Akcja pod kluczowym miastem

Marcin Czekaj

Ukraińcom udało się udaremnić próbę rosyjskiego ataku pod Kupiańskiem - poinformował 7. Korpus Szybkiego Reagowania. Śmierć poniosło kilkudziesięciu najeźdźców. Wojskowi Kremla, w celu zajęcia nowych pozycji, próbowali poruszać się biegnącym nieopodal nieczynnym rurociągiem Sojuz. Media zwracają uwagę, że w ostatnim czasie to coraz chętniej wykorzystywana przez Moskwę taktyka.

Wojna w Ukrainie. 7. Korpus Szybkiego Reagowania poinformował o udaremnieniu ataku Rosji na okolice Kupiańska
W skrócie

  • Ukraińskie siły udaremniły próbę rosyjskiego ataku pod Kupiańskiem, rozbijając grupę około 50 żołnierzy.
  • Rosjanie starali się wykorzystać stary rurociąg Sojuz jako tajne przejście dla przemieszczania wojsk.
  • Taktyka korzystania z rurociągów niesie za sobą poważne ryzyko – odnotowano przypadki śmierci i paniki wśród rosyjskich żołnierzy.
7. Korpus Szybkiego Reagowania Ukrainy poinformował w poniedziałek, że udaremnił próbę ataku Rosji na okolice Kupiańska w północno-wschodnim obwodzie charkowskim.

Rosja próbowała wykorzystać nieczynny rurociąg Sojuz, który miał służyć jako "tajne wyjście" i możliwość do "dalszej koncentracji sił".

Wojna w Ukrainie. Rosjanie rozbici pod Kupiańskiem

Ukraińskie siły przekazały w komunikacie, że w akcji miało brać udział około 50 ludzi Kremla. Ostatecznie żołnierzom 7. Korpusu Szybkiego Reagowania udało się "zlikwidować" 40 z nich. "Działania okupantów znajdują się pod stałą kontrolą Sił Zbrojnych i są powstrzymywane" - czytamy w komunikacie.

Próba ataku Rosjan miała miejsce pięć kilometrów od miejscowości Borowa i polegała na próbie przemieszczenia się w górę rzeki Oskoł w kierunku Kupiańska.

Portal The Kyiv Independent zwraca uwagę, że mimo niepowodzenia akcji Moskwa nadal rozmieszcza swoje wojska w mały grupach, aby szybko zmieniać pozycje.

Przypomnijmy, że wojska Kremla próbują w ten sposób otoczyć Kupiańsk od północy i wschodu, chcąc umocnić swoją obecność na zachodnim brzegu rzeki Oskoł.

Ukraina. Rosjanie w walce wykorzystują stare rurociągi

Wykorzystywanie podziemnych przejść to taktyka stosowana od wieków w celu omijania obrony i pozostawania niewykrywalnym. Rosja w tym celu wykorzystuje wycofane z eksploatacji rurociągi. Celem jest m.in. uniknięcie wykrycia przez drony, artylerię czy inne systemy uderzeniowe.

Zarazem taktyka wykorzystywania rurociągów wiąże się ze stratami dla Rosji. W lipcu niezależna rosyjska agencja prasowa Astra opublikowała nagranie żołnierza opisujący chaos wewnątrz rurociągu w obwodzie kurskim. To tam w 2024 roku ukraińskie siły rozpoczęły uderzenie.

Mężczyzna, zidentyfikowany później jako mieszkaniec Petersburga, twierdził, że "dziesiątki żołnierzy udusiło się, targnęło się na swoje życie lub zmarło w panice i majaczeniu".

- Ludzie tam szaleli. Jeden strzelił do siebie. Jeden wycelował w siebie z karabinu maszynowego. Drugi roztrzaskał sobie głowę - mówił na nagraniu opublikowanym przez Astrę.

Źródło: The Kyiv Independent, Astra

