Oddali punkt dowodzenia Rosjanom. Dowódca batalionu: Przykra sytuacja

Stanowisko dowodzenia ukraińskich sił zbrojnych w Hulajpolu zostało porzucone na skutek "paniki wśród żołnierzy" i "zaniedbań ze strony dowódców". - Przykry przypadek, powiedzmy sobie szczerze - skomentował incydent dowódca pierwszego samodzielnego batalionu szturmowego "Da Vinci", kpt. Dmytro Fiłatow, ps. "Perun".

Kpt. Dmytro Fiłatow "Perun" skomentował porzucenie punktu dowodzenia w Hulajpolu przez ukraińskich żołnierzy i ich dowódców
Kpt. Dmytro Fiłatow "Perun" skomentował porzucenie punktu dowodzenia w Hulajpolu przez ukraińskich żołnierzy i ich dowódców

25 grudnia w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie wideo, na którym rosyjscy żołnierze twierdzą, że przejęli punkt dowódczo-obserwacyjny batalionu 106. Samodzielnej Brygady Obrony Terytorialnej.

Na opublikowanych materiałach widoczny jest pozostawiony w pośpiechu sprzęt: laptopy, telefony służbowe oraz mapy operacyjne.

Wojna w Ukrainie. "Panika i błędy dowodzenia". Kulisy utraty pozycji w Hulajpolu

Do zdarzenia odniósł się kpt. Dmytro Fiłatow, ps. "Perun", pierwszego samodzielnego batalionu szturmowego "Da Vinci". W rozmowie z portalem Suspilne wskazał on na szereg rażących uchybień po stronie ukraińskiej jednostki.

- Stanowisko dowodzenia zostało porzucone w wyniku paniki personelu oraz nieodpowiedzialnych decyzji dowódców. Co najbardziej uderzające, do miasta przeniknęła jedynie trzyosobowa grupa dywersyjna Federacji Rosyjskiej - wyjaśnił Fiłatow.

Dowódca batalionu "Da Vinci" podkreślił, że rosyjscy żołnierze działali bez wsparcia artylerii ani osłony ze strony bezzałogowych statków powietrznych.

    "Przykry incydent". Ukraiński dowódca komentuje porzucenie punktu dowodzenia w Hulajpolu

    Według "Peruna" incydent ten obnażył poważne braki w organizacji ochrony obiektów kluczowych.

    - To wyjątkowo przykry przypadek. Zawiodła organizacja ochrony punktu dowodzenia i postawa żołnierzy. Z ujawnionych nagrań głosowych wynika, że dowództwo pododdziału wręcz nakłaniało podwładnych do opuszczenia pozycji. To właśnie takie działania prowadzą do fatalnych konsekwencji - ocenił kpt. Fiłatow.

    Z ustaleń wynika, że rosyjska grupa infiltrująca liczyła zaledwie trzy osoby. Żołnierze ci przypadkowo zlokalizowali stanowisko, słysząc pracujący agregat prądotwórczy, i zdecydowali się na uderzenie. Ukraińska obsada, mimo przewagi liczebnej, nie stawiła oporu i nie zniszczyła nośników informacji zawierających dane niejawne.

      Wojna w Ukrainie. Sytuacja operacyjna w obwodzie zaporoskim

      Mimo incydentu, dowództwo zapewnia, że sytuacja w rejonie Hulajpola jest pod kontrolą, choć pozostaje napięta. Na zagrożony odcinek skierowano nowe pododdziały, które zablokowały kierunki ewentualnego posuwania się przeciwnika.

      - Przeciwnik, który wniknął tak głęboko, nie ma nawet stabilnej łączności ze swoim dowództwem. Ich celem było sianie paniki i, niestety, w tym konkretnym przypadku im się to udało - dodał dowódca pierwszego samodzielnego batalionu szturmowego "Da Vinci". - W mieście wciąż mogą przebywać małe, rozproszone grupy przeciwnika, które wymagają eliminacji.

      - W idealnej sytuacji miasto powinny oczyścić grupy szturmowe, ponieważ dwie brygady obsadzające ten odcinek nie są w stanie zablokować rosyjskiego natarcia. Nawet przy pełnym ukompletowaniu nie posiadają one odpowiednich sił i środków do realizacji takiego zadania - wyjaśnił dowódca.

        Oficjalne stanowisko Sił Obrony Ukrainy: Trwa dochodzenie

        Rzecznik Sił Obrony Południa, Władysław Wołoszyn, potwierdził, że sprawa jest traktowana priorytetowo i nie będzie zamiatana pod dywan.

        - Nie będziemy niczego ukrywać. Po zakończeniu śledztwa upublicznimy szczegółowe informacje. Obecnie trwa nie tylko dochodzenie w sprawie tego konkretnego zdarzenia, ale także głęboka analiza całej sytuacji operacyjnej na odcinku Hulajpola - zadeklarował Wołoszyn w komentarzu dla Suspilne.

        Źródło: Suspilne.media

