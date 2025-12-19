W skrócie Rosyjski tankowiec Walerij Gorczakow w wyniku ataku dronów zaczął tonąć.

Na skutek nalotu w porcie w Rostowie nad Donem zginęło dwóch członków załogi, a kilku zostało rannych.

Tankowiec objęty był międzynarodowymi sankcjami i był już wcześniej celem ataków Ukrainy.

"Według naocznych świadków, po ataku tankowiec zaczął tonąć - rufa statku została zalana mniej więcej do nadbudówki. Miejsce zdarzenie zostało otoczone, a sam tankowiec szybko odgrodzono bojami" - pisze na Telegramie rosyjski kanał Astra, analizując zdjęcia skutków ataku.

W Rostowie nad Donem tonie tankowiec. Został zaatakowany dronami

Do nalotu dronów doszło w porcie w Rostowie nad Donem w Rosji w nocy ze środy na czwartek. Tankowiec zacumowany był w pobliżu terminalu przeładunkowego produktów naftowych miejscowego przedsiębiorstwa.

W wyniku ataku uszkodzona została między innymi sterówka i kadłub statku, a w maszynowni i sterówce powstały wyrwy, wybuchł też pożar. Zginął kucharz i mechanik, a ranni zostali starszy oficer i dwaj marynarze.

"W wyniku ataku na port w Rostowie zapalił się statek towarowy, dwóch członków załogi znajdujących się na pokładzie zginęło, a trzech innych zostało rannych" - pisał gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar.

Mer Rostowa Aleksandr Skriabin również podawał, że trafiony został tankowiec. "Służby ratunkowe gaszą pożar tankowca, który został wcześniej uszkodzony w wyniku ataku bezzałogowego statku powietrznego. Udało się uniknąć wycieku produktów naftowych" - pisał.

Wojna w Ukrainie. Tankowiec Walerij Gorczakow był objęty sankcjami

Agencja Unian przypomina, że ukraińskie siły zbrojne atakowały obszar portu w Rostowie już w połowie grudnia - wówczas pożar wybuchł około 850 metrów od uszkodzonego tankowca.

Media potwierdziły, że zaatakowany statek to tankowiec Walerij Gorczakow, zbudowany w 1969 roku. Początkowy statek służył do transportowania ładunków suchych, ale w 2004 roku został zmodyfikowany w taki sposób, by można nim było transportować wszystkie rodzaje produktów naftowych.

