W skrócie Ukraiński Trzeci Korpus Armii poinformował, że obwód ługański znajduje się pod kontrolą ukraińskich dronów.

Analitycy ISW oraz rosyjscy blogerzy wojskowi stwierdzili, że ataki ukraińskich dronów zakłócają rosyjską logistykę na wielu obszarach, w tym na Krymie i w obwodzie ługańskim.

Według raportu ISW, uderzenia ukraińskie utrudniają rotację personelu, dostawy amunicji i paliwa, a także prowadzenie taktyki infiltracji przez siły rosyjskie.

W najnowszym raporcie Instytutu Studiów nad Wojną przypomniano o ostatnim sukcesie ukraińskiego Trzeciego Korpusu Armii, który powiadomił w niedzielę, iż obwód ługański znajduje się obecnie pod kontrolą ukraińskich dronów.

Celem jest zakłócenie szlaków dostaw, z jakich korzystają rosyjscy żołnierze w regionie. Analitycy ISW ocenili jednak, że uderzenia średniego zasięgu sił ukraińskich "zakłócają rosyjską logistykę na całym teatrze działań" - od Ługańska po Krym.

Ukraińcy atakują, problemy dla szlaków logistycznych okupanta. Rosjanie też to zauważają

Jak czytamy w raporcie, intensyfikacja uderzeń Ukraińców na pozycje okupanta w ciągu ostatnich kilku miesięcy "wywołała kaskadowe efekty na polu bitwy" i utrudniła osiąganie Rosjanom postępów na froncie.

"Uderzenia te stwarzały problemy logistyczne dla sił rosyjskich w całej południowej Ukrainie w ostatnich tygodniach i obecnie wpływają również na rosyjską logistykę w okupowanym obwodzie ługańskim" - zaznaczyli eksperci.

Wspomniane problemy zauważają sami rosyjscy blogerzy wojskowi, którzy także stwierdzili, że ataki Kijowa powodują problemy logistyczne dla sił rosyjskich.

Jeden z blogerów - jak podaje ISW - stwierdził, że ukraińskie drony "przedostają się obecnie przez rosyjską obronę powietrzną na terenie całego okupowanego obwodu ługańskiego i docierają do granicy z obwodem rostowskim".

Inny rosyjski bloger wojskowy ocenił, że uderzenia średniego zasięgu, jakie przeprowadza Ukraina, znacznie zakłócają rosyjską logistykę "nie tylko wzdłuż korytarza lądowego łączącego okupowane obwody zaporoski i chersoński z Krymem, ale także na terenie okupowanych obwodów donieckiego i ługańskiego".

Ataki te spowodowały nie tylko niedobory paliwa, ale i utrudniły dostawy amunicji w Doniecku i Ługańsku, a także rotację personelu wojskowego na froncie.

Co więcej, eksperci z ISW ocenili, że siły ukraińskie rozszerzają strefę działania swoich dronów aż do linii frontu, a to z kolei utrudnia Rosjanom transport żołnierzy, zaopatrzenia i utrzymanie pozycji. Stwarza to również problemy w prowadzeniu taktyki infiltracji, "na której siły rosyjskie opierały swoje działania ofensywne w ciągu ostatnich kilku miesięcy".

Źródło: ISW





