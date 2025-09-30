Ukraina Rosja
"Oczy" rosyjskiej obrony zniszczone. Udane uderzenie Ukrainy

Paulina Eliza Godlewska

Po ataku dronowym ukraińskich Jednostek Sił Operacji Specjalnych Rosja straciła "oczy" systemu obrony powietrznej S-400 na Krymie. Zniszczenie kosztownej stacji radarowej oznacza utratę zdolności bojowej przez sprzęt, który służył głównie do zwalczania bezzałogowców.

Wchodzący w skład systemu radarowego Niebo-M systemu S-400, pracujący w paśmie X radar RLM-S
Wchodzący w skład systemu radarowego Niebo-M systemu S-400, pracujący w paśmie X radar RLM-SVitaly V. KuzminWikimedia Commons

W skrócie

  • Ukraińskie siły specjalne przeprowadziły atak dronowy na Krymie, niszcząc rosyjską stację radarową systemu S-400.
  • Rosja straciła kluczowe "oczy" systemu obrony powietrznej, co znacząco obniża jej możliwości bojowe na okupowanym półwyspie.
Ukraińskie wojsko przekazało, że do udanej akcji doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.

Atak dronowy na okupowanym przez Rosję Krymie przeprowadziły Jednostki Sił Operacji Specjalnych (SOF).

Akcja sił specjalnych na Krymie. Rosja traci system S-400

Celem była stacja radarowa rosyjskiego systemu rakiet ziemia-powietrze S-400 Triumf.

"Symbolicznie, kosztowny system obrony powietrznej wroga, przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, został zniszczony przez drony uderzeniowe SOF" - przekazali wojskowi.

    Jak dodano, stacja radarowa jest "oczami" systemu S-400 Triumf. "Bez tego elementu obserwacyjnego i naprowadzającego cały system traci zdolność bojową" - wyjaśniono.

    W dalszej części komunikatu podkreślono, że jednostki SOF cały czas zadają znaczne szkody siłom rosyjskim, przyspieszając utratę ich zdolności do prowadzenia dalszych działań bojowych.

    Ataki Rosji w Ukrainie. Zginęła czteroosobowa rodzina

    Rosja nieustannie prowadzi ostrzały rakietowe i naloty dronowe na Ukrainę

    W nocy z poniedziałku na wtorek w wyniku uderzenia bezzałogowca w dom we wsi Czerneczczyna w obwodzie sumskim zginęła czteroosobowa rodzina.

    Zginęło małżeństwo i ich dwóch synów w wieku czterech i sześciu lat.

