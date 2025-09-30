W skrócie Ukraińskie siły specjalne przeprowadziły atak dronowy na Krymie, niszcząc rosyjską stację radarową systemu S-400.

Rosja straciła kluczowe "oczy" systemu obrony powietrznej, co znacząco obniża jej możliwości bojowe na okupowanym półwyspie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraińskie wojsko przekazało, że do udanej akcji doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.

Atak dronowy na okupowanym przez Rosję Krymie przeprowadziły Jednostki Sił Operacji Specjalnych (SOF).

Akcja sił specjalnych na Krymie. Rosja traci system S-400

Celem była stacja radarowa rosyjskiego systemu rakiet ziemia-powietrze S-400 Triumf.

"Symbolicznie, kosztowny system obrony powietrznej wroga, przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, został zniszczony przez drony uderzeniowe SOF" - przekazali wojskowi.

Jak dodano, stacja radarowa jest "oczami" systemu S-400 Triumf. "Bez tego elementu obserwacyjnego i naprowadzającego cały system traci zdolność bojową" - wyjaśniono.

W dalszej części komunikatu podkreślono, że jednostki SOF cały czas zadają znaczne szkody siłom rosyjskim, przyspieszając utratę ich zdolności do prowadzenia dalszych działań bojowych.

Ataki Rosji w Ukrainie. Zginęła czteroosobowa rodzina

Rosja nieustannie prowadzi ostrzały rakietowe i naloty dronowe na Ukrainę.

W nocy z poniedziałku na wtorek w wyniku uderzenia bezzałogowca w dom we wsi Czerneczczyna w obwodzie sumskim zginęła czteroosobowa rodzina.

Zginęło małżeństwo i ich dwóch synów w wieku czterech i sześciu lat.

"To kolejny temat zastępczy". Prezydencki minister o przesłuchaniu Ziobry Polsat News Polsat News