"Oczy" rosyjskiej obrony zniszczone. Udane uderzenie Ukrainy
Po ataku dronowym ukraińskich Jednostek Sił Operacji Specjalnych Rosja straciła "oczy" systemu obrony powietrznej S-400 na Krymie. Zniszczenie kosztownej stacji radarowej oznacza utratę zdolności bojowej przez sprzęt, który służył głównie do zwalczania bezzałogowców.
W skrócie
- Ukraińskie siły specjalne przeprowadziły atak dronowy na Krymie, niszcząc rosyjską stację radarową systemu S-400.
- Rosja straciła kluczowe "oczy" systemu obrony powietrznej, co znacząco obniża jej możliwości bojowe na okupowanym półwyspie.
Ukraińskie wojsko przekazało, że do udanej akcji doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.
Atak dronowy na okupowanym przez Rosję Krymie przeprowadziły Jednostki Sił Operacji Specjalnych (SOF).
Akcja sił specjalnych na Krymie. Rosja traci system S-400
Celem była stacja radarowa rosyjskiego systemu rakiet ziemia-powietrze S-400 Triumf.
"Symbolicznie, kosztowny system obrony powietrznej wroga, przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, został zniszczony przez drony uderzeniowe SOF" - przekazali wojskowi.
Jak dodano, stacja radarowa jest "oczami" systemu S-400 Triumf. "Bez tego elementu obserwacyjnego i naprowadzającego cały system traci zdolność bojową" - wyjaśniono.
W dalszej części komunikatu podkreślono, że jednostki SOF cały czas zadają znaczne szkody siłom rosyjskim, przyspieszając utratę ich zdolności do prowadzenia dalszych działań bojowych.
Ataki Rosji w Ukrainie. Zginęła czteroosobowa rodzina
Rosja nieustannie prowadzi ostrzały rakietowe i naloty dronowe na Ukrainę.
W nocy z poniedziałku na wtorek w wyniku uderzenia bezzałogowca w dom we wsi Czerneczczyna w obwodzie sumskim zginęła czteroosobowa rodzina.
Zginęło małżeństwo i ich dwóch synów w wieku czterech i sześciu lat.