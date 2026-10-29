"Oczekujemy odpowiednich decyzji". Zełenski zwrócił się do sojuszników

W skrócie Prezydent Ukrainy poinformował o informacjach wywiadowczych, które wskazują na przygotowania Rosji do nowych ataków z użyciem pocisków balistycznych.

Wołodymyr Zełenski zaapelował do zachodnich sojuszników o pilne dostarczenie większej liczby rakiet przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot.

Prezydent Ukrainy wskazał na niedobór rakiet do Patriotów, podkreślając, że obecne dostawy z USA są znacznie mniejsze od miesięcznego zapotrzebowania Kijowa.

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Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina dysponuje informacjami wskazującymi, iż Rosja planuje nowe ataki pociskami balistycznymi i w związku z tym Kijów potrzebuje środków umożliwiających ich zestrzelenie.

Ukraina przestrzega przed atakiem Rosji. "Dysponujemy informacjami"

- Obecnie dysponujemy informacjami wywiadowczymi dotyczącymi przygotowań Rosjan do nowych ataków pociskami balistycznymi - powiedział Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu.

Ponowił też apel Ukrainy do zachodnich sojuszników o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów obrony powietrznej, a szczególnie rakiet do amerykańskiego systemu Patriot.

- Potrzebujemy środków, by zlikwidować całe to rosyjskie zło. Oczekujemy odpowiednich decyzji - dodał ukraiński prezydent.

Wołodymyr Zełenski z apelem do sojuszników. "Sankcje nie wystarczą"

Prezydent Ukrainy dodał, że przewodniczył spotkaniu z wysokiej rangi wojskowymi, którego głównym tematem było przeciwdziałanie rosyjskim rakietom balistycznym. - Presja sankcyjna jest niewystarczająca i potrzebne są pakiety pomocowe od partnerów, o których z nimi rozmawialiśmy. W rzeczywistości sankcje mogą skutkować znaczącymi ograniczeniami dla Rosji nie od razu, ale z czasem - czasami wymaga to miesięcy pracy - zaznaczył.

Zełenski podkreślił, że im dłużej opóźniają się pakiety sankcji wymierzonych w rosyjski przemysł zbrojeniowy, tym dłużej Moskwa dysponuje możliwościami dostaw niezbędnymi do utrzymywania produkcji pocisków.

Prezydent zlecił ministerstwu spraw zagranicznych przyspieszenie - we współpracy z partnerami - działań na rzecz wprowadzenia nowych ograniczeń wobec Kremla.

- Określiliśmy dodatkowe zadania również w zakresie sankcji dalekosiężnych (uderzeń dalekiego zasięgu na cele w Rosji - red.), które działają znacznie szybciej. Na razie nie podajemy żadnych szczegółów, ale w ostatnich tygodniach każdy mógł się przekonać, że ukraińskie działania dalekosiężne przynoszą efekty - podkreślił Zełenski.

Ukrainie brakuje rakiet do Patriotów. W tle wojna na Bliskim Wschodzie

Chwaląc ataki dalekiego zasięgu na rosyjskie cele, ukraiński prezydent zwrócił szczególną uwagę na czwartkowe uderzenia, w wyniku których zniszczono dwa rosyjskie myśliwce Su-34, a także stanowisko startowe pocisków Iskander.

Ukraińskie siły wydały oświadczenie, w którym poinformowały, że oba samoloty zostały zniszczone w bazie w obwodzie wołgogradzkim w środkowej Rosji.

Ukraina boryka się w ostatnich miesiącach z niedoborem rakiet do systemów Patriot. Wcześniej Zełenski wyjaśnił, że w 2026 roku Stany Zjednoczone dostarczały Ukrainie miesięcznie 12 pocisków przechwytujących do systemów Patriot, podczas gdy ukraińskie zapotrzebowanie wynosi około 150 pocisków do zwalczania celów balistycznych w ciągu miesiąca. Według ukraińskiego przywódcy przyczyną tych ograniczeń jest konflikt na Bliskim Wschodzie.

Pociski przechwytujące do systemów Patriot są dla Ukrainy kluczowe, ponieważ stanowią w zasadzie jedyny skuteczny środek neutralizowania rosyjskich rakiet balistycznych. Strona ukraińska nie dysponuje obecnie innym równie efektywnym uzbrojeniem.



