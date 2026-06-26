W skrócie Komisja Europejska zaproponowała wydłużenie tymczasowej ochrony Ukraińców na terenie UE, jednak z wyłączeniem mężczyzn w wieku poborowym.

Wyjątek dotyczy osób nowo przybyłych do Unii Europejskiej, które objęte są zobowiązaniami wojskowymi.

Dyrektywa o ochronie tymczasowej umożliwia Ukraińcom legalny pobyt, dostęp do pracy i pomocy socjalnej w UE, a jej obowiązywanie ma zostać przedłużone do marca 2028 roku.

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Komisja Europejska zaproponowała w piątek przedłużenie terminu wygaśnięcia tymczasowej ochrony dla Ukraińców przebywających na terenie państw Unii Europejskiej z marca 2027 r. na marzec 2028 r.

Komisarz ds. praw człowieka Rady Europy Michael O'Flaherty apelował do rządów krajów UE o rozszerzanie ochrony i niedopuszczanie do przedwczesnych powrotów do Ukrainy. - Aby uniknąć luki ochronnej dla milionów przesiedlonych Ukraińców na całym kontynencie, powitanie ich w Europie z 2022 roku musi być dziś uzupełnione odnowionym zobowiązaniem. Teraz jest czas na więcej solidarności, a nie mniej - przekonywał.

Przedłużona ochrona w UE nie dla wszystkich Ukraińców. Wprowadzono wyjątki

Przedłużenie tymczasowej ochrony dla obywateli Ukrainy w UE ma jednak zawierać wyjątki zaproponowane wcześniej przez Kijów. Chodzi o mężczyzn w wieku poborowym (23-60 lat).

KE chce, by podlegający mobilizacji wyłączeni zostali z protekcji. Dotyczy to jednak osób, które przybędą do UE już po uchwaleniu prawa. - Tymczasowa ochrona nie powinna być przyznawana automatycznie osobom nowo przybyłym, które nie są upoważnione przez władze ukraińskie do opuszczenia Ukrainy, ze względu na ich zobowiązania wojskowe - wskazał komisarz ds. migracji UE, Magnus Brunner.

Jak dodał, chodzi o zapewnienie elastyczności w przywilejach dla obywateli Ukrainy, zważywszy na trwającą inwazję rosyjską.

O tym, że Unia Europejska pochyliła się na prośbą wystosowaną przez ukraińskie władze Magnus Brunner informował już na początku czerwca. Jak wskazywał, poparcie wobec wniosku Kijowa wyrazili przedstawiciele kilku państw. Wymienił Niemcy, Szwecję i Polskę.

Ukraińcy ze specjalnymi przywilejami w UE. Umowa ma zostać przedłużona do 2028 r.

Dyrektywa o ochronie tymczasowej dla obywateli Ukrainy została uruchomiona po raz pierwszy przez Radę UE wkrótce po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. W jej myśl osoby uciekające przed wojną miały prawo do przebywania na terenie krajów wspólnoty.

Dzięki uzyskanym przywilejom obywatele Ukrainy nie muszą przechodzić przez długotrwałą procedurę dotyczącą uzyskania statusu uchodźcy. Mogą legalnie podejmować pracę i samemu zadecydować o tym, w którym kraju UE zamieszkać. Tymczasowa ochrona obejmuje także pomoc socjalną.

W czerwcu 2025 r. Rada UE podjęła decyzję o przedłużeniu okresu działania systemu do 4 marca 2027 r. Do końca marca tego roku z ochrony korzystało 4,32 mln obywateli Ukrainy, w tym 1,15 mln mężczyzn w wieku mobilizacyjnym.

Źródło: Reuters, TSN





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