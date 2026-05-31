W skrócie Według informacji przekazanych przez Ukraińską Prawdę obwód ługański jest obecnie kontrolowany przez drony Trzeciego Korpusu Armii.

Dowódca poinformował o przeprowadzeniu operacji na kluczowych szlakach logistycznych w obwodzie ługańskim oraz uderzeniu w magazyny broni i amunicji wroga.

W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie siły zaatakowały rosyjskie obiekty infrastrukturalne, w tym rafinerię w Saratowie oraz przepompownię ropy w obwodzie kirowskim.

"Ługańsk, Starobielsk, Ałczewsk, Brianka, Kadyjewka są teraz pod kontrolą bezzałogowych statków powietrznych Trzeciego Korpusu Armii" - poinformował dowódca korpusu gen. bryg. Andrij Biłecki, o czym czytamy w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych jednostki.

Jak przekazano, operacja mająca na celu przejęcie kontroli nad szlakami logistycznymi w obwodzie ługańskim i wschodniej Słobożańszczyźnie nastąpiła w odpowiedzi na oświadczenie wroga o całkowitym opanowaniu regionu.

"Bojownicy Trzeciego Batalionu Szturmowego Systemów Bezzałogowych zaatakowali logistykę okupantów w tymczasowo zajętym obwodzie ługańskim" - zrelacjonowano. Udało im się dotrzeć do punktu kontrolnego Izwaryne - "ponad 205 km w głąb terytorium kontrolowanego przez wroga". W czasie operacji za cel obrano magazyny broni pancernej oraz amunicji okupanta.

Jak przekazał Trzeci Korpus Armii, akcję zaplanował i przeprowadził "nasz przyjaciel ze Wschodu - dowódca plutonu uderzeniowego bezzałogowych statków powietrznych, pochodzący z Ługańska".

"W 2022 r. wylądował w oblężonym Mariupolu i po zakończeniu jego obrony samodzielnie wkroczył na kontrolowane terytorium, za co otrzymał tytuł Bohatera Ukrainy" - podkreślono.

W nocy z soboty na niedzielę siły ukraińskie przeprowadziły również ataki na rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej i przemysłowej. Celem nalotów bezzałogowców była między innymi rafineria w Saratowie, gdzie w wyniku operacji doszło do kilku pożarów.

Z kolei w obwodzie kirowskim uderzono w przepompownię ropy naftowej Łazariewo. Cele obrano także w obwodach woroneskim, biełgorodzkim i rostowskim.

Rosyjskie ataki na Ukrainę, przeprowadzone w ciągu ostatniej doby, pochłonęły co najmniej dwie ofiary - poinformowały ukraińskie władze. Blisko 20 osób zostało rannych. Według Sił Powietrznych Ukrainy wojska rosyjskie użyły do nalotów prawie 230 dronów.





