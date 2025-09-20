W skrócie Wołodymyr Zełenski opowiada się za wspólną obroną przeciwlotniczą z Polską i Rumunią, obejmującą zachodnią Ukrainę.

Prezydent Ukrainy podkreślił potrzebę zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa jeszcze przed formalnym zakończeniem wojny.

Zełenski planuje rozmowy z Donaldem Trumpem na temat bezpieczeństwa podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

- Uważam, że sprawiedliwie jest mówić o wspólnych decyzjach. (…) To znaczy: my mamy system obrony przeciwlotniczej - my zestrzeliwujemy wszystko, co leci na nas i co leci na Polskę - powiedział Wołodymyr Zełenski, cytowany w sobotę przez agencję Interfax-Ukraina.

Obrona przeciwlotnicza. Zełenski opowiada się za wspólnymi działaniami z Polską

Prezydent Ukrainy dodał, że takich samych działań oczekiwałby od Polski. - Tak samo Polska zestrzeliwuje samolotami wszystko, co leci na nich, i to, co leci na nas. Można brać pod uwagę jedynie regiony zachodniej części naszego państwa - tam, gdzie Polska ma możliwości. Albo to może być nie tylko Polska, ale i Rumunia, na innych nie liczymy - dodał Zełenski.

Oświadczył także, że Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa jeszcze przed zakończeniem wojny, jednak - jak podkreślił - nikt nie rozpatruje "modelu koreańskiego", "fińskiego" ani żadnego innego, ponieważ nie wiadomo, jak ostatecznie zakończy się konflikt.

- Dlatego - na przykład mówi tak prezydent Francji Emmanuel Macron - że gwarancje bezpieczeństwa nie powinny czekać na zakończenie wojny. I tutaj zgadzam się z nim, że na przykład samo zawieszenie broni wystarczy, aby udzielać gwarancji bezpieczeństwa - oświadczył Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Co z gwarancjami bezpieczeństwa dla Kijowa?

- Nie możemy tracić czasu i czekać, aż będzie jasna umowa o zakończeniu wojny. Potrzebne są gwarancje bezpieczeństwa wcześniej - podkreślił ukraiński przywódca.

Zełenski powiedział, że gwarancje bezpieczeństwa zamierza omówić z prezydentem USA Donaldem Trumpem na spotkaniu, które ma odbyć się podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Ponadto prezydent Ukrainy zaznaczył, że Kijów wie, jakie gwarancje są ważne i "nie pozwolą Rosjanom na nową agresję, a nawet jeśli dadzą im taką możliwość, spotkają się z oporem".

